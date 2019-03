Voľby v najväčšej demokracii na svete sa budú konať v siedmich fázach

Šéf indickej volebnej komisie Sunil Arora konkretizoval, že voľby by mali byť od 11. apríla do 19. mája, pričom do 23. mája by mali byť spočítané všetky hlasy.

Naí Dillí 10. marca (TASR) - Parlamentné voľby v Indii, ktorá je z hľadiska počtu obyvateľov najväčšou demokraciou na svete, by sa mali konať v siedmich etapách od apríla do mája. V nedeľu to oznámila indická volebná komisia. Informovala o tom agentúra AP.



Indická ľudová strana (BJP) - v ktorej pôsobí aj súčasný indický premiér Naréndra Módí - verí, že sa jej podarí zopakovať volebný úspech z roku 2014. BJP dúfa, že dokáže znova postaviť vládu, a to aj napriek tomu, že v decembri 2018 prehrala troje dôležitých miestnych volieb, v ktorých bol úspešný opozičný Indický národný kongres (INC).



BJP podľa agentúry AP dúfa, že sa jej podarí získať späť svoju popularitu najmä vďaka tvrdému postoju, ktorý Módího vláda zaujala voči Islamabadu na konci februára, keď indické letectvo na pakistanskom území bombardovalo tábory islamistov. Módí odvtedy stavia kampaň práve na svojom obraze silného a rozhodného lídra.



Ako píše AP, je otázne, či nová stratégia BJP na voličov skutočne zaberie. Táto situácia totiž zvyšuje nádej na úspech v radoch opozičného INC. Na čele INC stojí Rahúl Gándhí - potomok mocnej dynastie Nehrú-Gándhíovcov, ktorá v indickej politike dominovala od konca 40. rokov.



Naposledy sa parlamentné voľby v Indii konali v roku 2014. So ziskom 282 miest v 543-člennom parlamente ich vyhrala BJP. Dovtedy vládnuca INC získala kvôli korupčným škandálom len 44 miest.