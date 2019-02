Odložené voľby v Nigérii sa budú konať v sobotu 23. februára

Registrovaných voličov je niečo vyše 84 miliónov.

Abuja 21. februára (TASR) - Odložené nigérijské prezidentské a parlamentné voľby sa budú konať tento víkend, vyhlásila vo štvrtok volebná komisia. Dodala, že ďalší odklad už nebude.



Nezávislá národná volebná komisia (INEC) oznámila odklad volieb o týždeň minulú sobotu 16. februára, len päť hodín pred začiatkom hlasovania. Vyvolalo to všeobecný hnev ľudí v najľudnatejšej africkej krajine, pripomenula tlačová agentúra AFP.



Ako príčina odkladu boli uvedené logistické problémy s doručením hlasovacích lístkov a volebných materiálov. Tieto problémy vtedy vyústili do príkazu stanoviť nový termín volieb tak, aby sa hlasovacie lístky a ostatné dokumenty stihli pripraviť a doručiť.



Predseda INEC Mahmúd Jakubu na tlačovej konferencii v hlavnom meste Abuja informoval o aktuálnom stave príprav a vyhlásil, že komisia "hladko smeruje" k víkendovým voľbám.



Volebné materiály už doručili do 19 z 36 štátov Nigérie a do Federálneho teritória hlavného mesta Abuja.



Všetky štáty okrem jedného dostanú materiály do záveru štvrtka, dodal Jakubu.



"Chcem vás ubezpečiť, že voľby sa v uskutočnia v sobotu (23. februára)," uviedol predseda volebnej komisie Jakubu. Doplnil ešte: "Komisia nepredpokladá, že nastane odklad volieb naplánovaných na 9. marca." Na mysli mal voľby guvernérov jednotlivých nigérijských štátov, ktoré boli takisto preložené z 2. marca o týždeň.



Prezident Muhammadu Buhari sa v sobotňajších voľbách uchádza o druhé funkčné obdobie. Registrovaných voličov je niečo vyše 84 miliónov.



Nigérijské hlavné politické strany sa navzájom obviňujú, že sa konkurencia spriahla s INEC, aby voľby spoločne zmanipulovali. Zároveň sa obviňujú zo sabotáže.



Hlavná opozičná Ľudová demokratická strana (PDP) obvinila vládnu stranu Všepokrokový kongres (APC) zo snahy využiť aj mŕtvych voličov, cudzincov a zmanipulovať zoznam voličov.



INEC poprela akékoľvek politické zasahovanie.



Všetky strany a kandidáti podpísali dohodu, že sa budú usilovať o pokojné voľby a budú rešpektovať voličov aj počty hlasov, ale od odkladu je badateľná zmena v ich rétorike.



PDP sa postavila najmä proti Buhariho výzve, aby bola polícia a armáda "nemilosrdná" voči manipulátorom s hlasmi a zlodejom volebných urien.