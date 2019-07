V Moskve odmietli zaregistrovať 57 kandidátov na poslancov

Ústredná volebná komisia tvrdí, že opoziční a nezávislí politici verejnosť zavádzajú, lebo chcú dosiahnuť, aby ľudia opäť vyšli na protesty do ulíc.

Moskva/Petrohrad 18. júla (TASR) - Moskovská mestská volebná komisia odmietla zaregistrovať ako kandidátov komunálnych volieb 57 žiadateľov. Medzi odmietnutými sú najmä predstavitelia opozície a nezávislí, ktorí rozhodnutie volebnej komisie označili za nezákonné a avizovali, že sa proti nemu odvolajú na súde. Domnievajú sa, že úrady ich odmietli zaregistrovať ako kandidátov z politických dôvodov.



Ústredná volebná komisia tvrdí, že opoziční a nezávislí politici verejnosť zavádzajú, lebo chcú dosiahnuť, aby ľudia opäť vyšli na protesty do ulíc.



V uplynulých dňoch sa už v Moskve konali zhromaždenia na podporu nezávislých kandidátov. Polícia ich rozohnala, pričom na nedeľnom zhromaždení zadržala takmer 40 ľudí. Troch z nich museli so zraneniami hospitalizovať.



Problémy s registráciou ako kandidáti komunálnych volieb majú aj predstavitelia opozície a nezávislí v Petrohrade.



Ako vo štvrtok informovala rozhlasová stanica Echo Moskvy, neúspešní kandidáti vyzvali predsedníčku ÚVK Ellu Pamfilovovú, aby zrušila voľby v 25 mestských volebných obvodoch, pretože tam pri ich príprave došlo k závažným prípadom porušenia zákona o voľbách. Túto výzvu, ktorej iniciátorom bol petrohradský volebný štáb opozičného politika Alexeja Navaľného, podpísalo vyše 100 ľudí. V texte pripomenuli Pamfilovovej jej sľub, že ak sa jej nepodarí zlepšiť volebný systém v Rusku, odstúpi z funkcie šéfky ÚVK.



Spravodajský portál Novaja gazeta v súvislosti s komunálnymi voľbami vo štvrtok informoval, že ruský prezident Vladimir Putin udelil čestný titul vedúcej právneho oddelenia Moskovskej mestskej volebnej komisie Rime Kuznecovovej, ktorá ho podľa spravodajského portálu Mediazona získala za "zásluhy pri rozvoji a zdokonaľovaní volebného práva a za dlhoročnú usilovnú prácu".



Komunálne voľby v Moskve i Petrohrade sa uskutočnia 8. septembra spolu s voľbami do ďalších zastupiteľských orgánov.



Ruské médiá pripomínajú, že netransparentný priebeh mali v Petrohrade aj komunálne voľby pred piatimi rokmi.