Volebná komisia v Rusku odmietla kandidatúru Soboľovej i Gudkova

Soboľovej chýbalo 231 platných podpisov od občanov na podporu jej kandidatúry.

Moskva 7. augusta (TASR) - Ruská Ústredná volebná komisia (ÚVK) v stredu s konečnou platnosťou odmietla zaregistrovať právničku Ľubov Soboľovú ako kandidátku do volieb do moskovského mestského zastupiteľstva.



Podľa údajov spravodajského servera Novaja gazeta Soboľovej chýbalo 231 platných podpisov od občanov na podporu jej kandidatúry. Väčšinu sporných podpisov jej ÚVK odmietla uznať na základe výsledku grafologickej expertízy alebo z dôvodu formálnych chýb.



Novaja gazeta dodala, že ÚVK sa pripravila na prítomnosť Soboľovej, ktorá na protest proti odmietavému stanovisku moskovskej volebnej komisie k jej kandidatúre už 25 dní drží hladovku. Predsedníčka ÚVK Ella Pamfilovová informovala, že kvôli prítomnosti Soboľovej na zasadnutí ÚVK bol pripravený invalidný vozík, zdravotnícky personál i stojan na fľašu s infúziou.



ÚVK v stredu taktiež odmietla zaregistrovať ako nezávislého kandidáta Dmitrija Gudkova. Ten sa na zasadnutí ÚVK ani nezúčastnil, pretože si odpykáva 30 dní väzenia za organizovanie stretnutia s voličmi, ktoré sa konalo 14. júla v Moskve.



Pracovná skupina ÚVK, ktorá sa zaoberala námietkami odmietnutých uchádzačov, v utorok odporučila nezaregistrovať Soboľovú ako kandidátku do volieb do moskovského mestského zastupiteľstva. Pracovná skupina predtým odporučila zamietnuť registráciu aj Dmitrijovi Gudkovovi. Nevyhovela ani sťažnostiam Jeleny Rusakovovej, Ivana Ždanova, Konstantina Jankauskasa a niekoľkých ďalších, ktorí tiež chceli kandidovať vo voľbách do moskovskej Dumy.



Celkovo dostala ÚVK odvolania proti rozhodnutiu moskovskej volebnej komisie od 19 kandidátov.



Z dôvodu zamietnutia registrácie nezávislým kandidátom sa od 14. júla v Moskve konali protesty. Najmasovejšie boli úradmi nepovolené zhromaždenia z 27. júla a 3. augusta. Podľa webovej stránky OVD-Info bolo na nich zadržaných viac ako 2000 ľudí.



Tri súdy v Moskve, ako aj moskovská volebná komisia boli v stredu krátko zatvorené pre anonymné telefonické vyhrážky bombami, ktorými sa ich autori domáhali prepustenia ľudia zadržaných na nepovolených demonštráciách a zastavenia stíhania v kauze zhromaždenia z 27. júla.