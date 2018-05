Volebné výsledky v Iraku favorizujú duchovného Muktadu as-Sadra

Premiér Hajdar Abádí sa podľa čiastkových výsledkov prepadol až na tretie miesto, keďže dosiahol slabé výsledky vo väčšinovo šiitských provinciách, ktoré mali byť základom jeho podpory.

Bagdad 14. mája (TASR) - Čiastkové výsledky sobotňajších parlamentných volieb v Iraku favorizujú vplyvného šiitského duchovného Muktadu as-Sadra pred premiérom Hajdarom Abádím. Oznámila to v nedeľu večer iracká ústredná volebná komisia.



Prvé výsledky zverejnené v nedeľu dopoludnia favorizovali šiitského premiéra Hajdara Abádího. Po zrátaní hlasov z 10 z celkového počtu 19 provincií, vrátane najväčších miest Bagdad a Basra, sa však na prvé miesto dostala aliancia vedená duchovným as-Sadrom, píše agentúra AP.



Na druhom mieste figuruje aliancia kandidátov s úzkymi väzbami na Irán a vplyvné šiitské polovojenské skupiny, ktoré výrazne prispeli k porážke sunnitskej extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) v Iraku. Na čele tejto volebnej aliancie stojí veliteľ šiitských milícií Badr, exminister dopravy Hádí Amírí.



Premiér Hajdar Abádí sa podľa čiastkových výsledkov prepadol až na tretie miesto, keďže dosiahol slabé výsledky vo väčšinovo šiitských provinciách, ktoré mali byť základom jeho podpory.



Voľby boli poznačené rekordne nízkou volebnou účasťou - 44,5% v porovnaní s účasťou v roku 2014, ktorá dosiahla takmer 60%. Nízka volebná účasť sa čiastočne pripisuje problémom s novým elektronickým volebným systémom v Iraku.



Sobotňajšie voľby boli prvé od porážky IS, ktorú vláda ohlásila vlani v decembri, a zároveň štvrté od invázie pod vedením Spojených štátov z roku 2003.



Konečné výsledky spolu s rozdelením miest v parlamente sa očakávajú v najbližších dňoch.