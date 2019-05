Volebnú účasť do europarlamentu pomáhajú zvyšovať aj dobrovoľníci

Európsky parlament založil webový portál This time I'm voting (www.thistimeimvoting.eu), ktorý podporuje viac ako 150.000 dobrovoľníkov zo všetkých členských štátov.

Bratislava/Brusel 13. mája (TASR) - Dobrovoľníci sú aktívni občania, ktorí bežným ľuďom a študentom rozprávajú o tom, prečo je dôležité voliť bez toho, aby z toho mali vlastný prospech, priblížil v rozhovore pre TASR Slovák Adam Šebesta, ktorý pôsobí ako dobrovoľník v súvislosti s májovými voľbami do Európskeho parlamentu (EP).



Európsky parlament založil webový portál This time I'm voting (www.thistimeimvoting.eu), ktorý podporuje viac ako 150.000 dobrovoľníkov zo všetkých členských štátov. Ich úlohou je povzbudiť ľudí, aby sa v máji 2016 zúčastnili na voľbách do EP, uvádza sa vo vyhlásení na oficiálnej webovej stránke Európskeho parlamentu. Šebesta zdôraznil, že dobrovoľníci nezastupujú záujmy žiadnej politickej strany.



Seminár Európskeho parlamentu "Rozhodnite o svojej budúcnosti", ktorý sa konal v Bruseli v dňoch 9.-10. apríla 2019, sa zameriaval na májové voľby do Európskeho parlamentu. Jeho organizátori pozvali z každej členskej krajiny jedného dobrovoľníka a vyzvali novinárov, aby "týchto obyčajných ľudí, ktorí robia niečo pre EÚ", lepšie predstavili širšej verejnosti.



Dobrovoľníci podľa webstránky europarlamentu spájajú ľudí a debatujú o témach, ktoré sú pre nich dôležité. Budúcnosť Európy vnímajú s vedomím, že na ňu majú vplyv aj výsledky volieb do EP.



"Najdôležitejšia vec v demokracii je, aby sa ľudia zúčastňovali na voľbách," povedal Šebesta a zdôraznil, že členstvo v EÚ je z jeho pohľadu najlepšia vec, aká sa Slovensku mohla stať.



"Môžeme cestovať, máme zaručené základné práva a sme hrdí na euro - ako jediná krajina z Vyšehradskej štvorky (V4), ktorá prijala spoločnú menu," dodal.



Šebesta už v roku 2014 pracoval pre organizáciu Globsec na informačnej kampani pre študentov vysokých škôl o voľbách do EP s cieľom zvýšiť účasť.



"Vtedy som videl, že to nestačí, že sa tomu musí začať venovať viac ľudí," povedal. To sa mu spolu s ďalšími ľuďmi podarilo pred voľbami v roku 2019.



"Počas kampane sme organizovali praktické semináre na stredných školách na Slovensku, v rámci ktorých študenti sami navrhovali dobrovoľnícku kampaň a aktivity pred voľbami," uviedol Šebesta.



Šebestov tím zorganizoval v klube Pod lampou tolkšou, ktorej hosťami boli kandidáti v májových voľbách, súčasný poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec (KDH), štátny tajomník na ministerstve životného prostredia Norbert Kurilla (Most-Híd) a Lucia Kleštincová (Spolu a PS).



"Chceli by sme pred voľbami zorganizovať ešte aspoň jednu podobnú tolkšou," povedal Šebesta.



"Tento rok s nami spolupracuje aj viacero tzv. 'influencerov' známych zo sociálnych sietí, ktorí nám viditeľne pomáhajú," uviedol. "Dúfam, že naozaj tento rok príde viac mladých ľudí voliť, lebo je to strašne dôležité," povedal.



Šebesta už niekoľko rokov žije v Bruseli, kde pracuje ako konzultant v oblasti poľnohospodárskej politiky. V rámci práce monitoruje legislatívu EÚ.



"Pracujem s politikmi a vidím, aké je dôležité, aby slovenskí politici tu v Bruseli boli naozaj odborníci," povedal a dodal, že pre členské krajiny je nevyhnuté, aby mali kvalitných ľudí nielen na svojich zastúpeniach, ale aj v Európskom parlamente.



"To, že Slovensko nemá svojho zástupcu vo výbore Európskeho parlamentu pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (AGRI), je jednou z najviac premrhaných príležitosti členstva Slovenska v Únii," povedal.



Ak to Slovensko s rozvojom svojho poľnohospodárstva myslí vážne, musí mať podľa Šebestu v Bruseli aktívneho europoslanca zameraného len na agrosektor.



"Slovenský agrosektor má v rámci dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021-27 dostať takmer 4,39 miliardy eur a je kľúčové, aby tieto peniaze neboli vyhodené do vzduchu, ale využité na zavedenie nových technológií, podporu vidieka a ekologickejšie farmárčenie," uzavrel.