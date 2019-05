Voliči v členských krajinách budú rozhodovať o novom zložení EP

Kreslá v 751-člennom pléne EP sa jednotlivým krajinám prideľujú na základe systému, ktorý určujú európske zmluvy a zohľadňuje sa pri ňom aj počet obyvateľov jednotlivých krajín.

Brusel 22. mája (TASR) - Voliči vo všetkých 28 členských krajinách Európskej únie budú v dňoch 23.-26. mája 2019 rozhodovať o novom zložení Európskeho parlamentu (EP). "Každá krajina si môže stanoviť svoj volebný deň v rámci štvordňového volebného obdobia od štvrtka až po nedeľu, keď sa konajú voľby vo väčšine krajín," uvádza sa v dokumente EÚ.



Na Slovensku sa voľby uskutočnia v sobotu 25. mája.



Viac ako 370 oprávnených voličov zo všetkých členských krajín má právo zúčastniť sa na voľbách, píše denník The Guardian.



Kreslá v 751-člennom pléne EP sa jednotlivým krajinám prideľujú na základe systému, ktorý určujú európske zmluvy a zohľadňuje sa pri ňom aj počet obyvateľov jednotlivých krajín.



Najväčší počet kresiel (96) má Nemecko, najmenší (6) Cyprus, Estónsko, Luxembursko a Malta. Slovensko bude v EP zastupovať 13 europoslancov. V prípade odchodu Británie z EÚ by mal počet kresiel v EP klesnúť z terajších 751 na 705.



Občania v jednotlivých krajinách si budú voliť poslancov, ktorí kandidujú za politické strany v rámci krajiny. "Väčšina vnútroštátnych politických strán je pridružená k niektorej celoeurópskej politickej strane," uvádza sa dokumente, ktorý na svojej webovej stránke zverejnila EÚ.



Vo väčšine krajín môžu vo voľbách hlasovať občania, ktorí v deň volieb majú už najmenej 18 rokov. V Grécku je minimálny vek 17 rokov a na Malte a v Rakúsku 16 rokov, uvádza sa v dokumente, ktorý vydal EP v apríli 2019. Účasť na voľbách je povinná v Belgicku, Bulharsku, Grécku, Luxembursku a na Cypre.



Účasť v predchádzajúcich voľbách v máji 2014 dosiala v Európskej únii 42,54 percenta z celkového počtu oprávnených voličov. Najnižšia účasť bola na Slovensku (13,1 percenta).



EP je zákonodarná inštitúcia EÚ, do ktorej si od roku 1979 svojich zástupcov volia každých päť rokov priamo občania.



EP vo väčšine oblastí prijíma legislatívu spolu s Radou EÚ, ktorá pozostáva zo zástupcov vlád členských krajín.



Výsledky volieb budú zverejnené v noci z nedele na pondelok po ukončení hlasovania vo všetkých členských štátoch.