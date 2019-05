Voliči v Malawi hlasujú v prezidentských a parlamentných voľbách

Súčasný malawijský prezident Peter Mutharika (78) sa vo voľbách uchádza o znovuzvolenie na druhé funkčné obdobie.

Blantyre 21. mája (TASR) - Voliči v Malawi rozhodujú v utorok o novom prezidentovi a rozložení síl v 193-člennom parlamente. Ešte pred svitaním čakali v radoch pred volebnými miestnosťami stovky ľudí, informovala tlačová agentúra AP.



Súčasný malawijský prezident Peter Mutharika (78) sa vo voľbách uchádza o znovuzvolenie na druhé funkčné obdobie. Vedie pritom tesný súboj so svojim viceprezidentom Saulosom Chilimom (46) a vodcom opozičnej Malawijskej kongresovej strany Lazarusom Chakwerom (64).



Do hlasovania, ktoré prebieha od 06.00 do 18.00 h miestneho času (SELČ), sa môže zapojiť šesť miliónov zaregistrovaných voličov. Na bezpečnosť pri volebných miestnostiach dohliadajú príslušníci armády a polície.