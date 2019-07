Volker: D. Trump už v blízkej budúcnosti prijme Volodymyra Zelenského

Ukrajinský veľvyslanec v Spojených štátoch Valerij Čalyj ešte v polovici júna oznámil, že Trump pozval Zelenského do Washingtonu.

Washington/Kyjev 7. júla (TASR) - Prezident Spojených štátov Donald Trump už v blízkej budúcnosti prijme vo Washingtone svojho ukrajinského partnera Volodymyra Zelenského, informovala v sobotu agentúra Ukrinform s odvolaním sa na osobitného predstaviteľa ministerstva zahraničných vecí USA pre Ukrajinu Kurta Volkera.



"Čakáme na jeho návštevu. Doteraz nebol stanovený žiadny dátum. Je to otázka blízkej budúcnosti. Je veľmi dôležité, aby sa obaja prezidenti stretli. Nikdy predtým sa nestretli, hoci komunikovali telefonicky," povedal Volker.



Podľa neho sa Spojené štáty snažia dať Zelenskému signál, že plne podporujú jeho úsilie o "skutočné reformy na Ukrajine".



"Je to skutočná príležitosť pre Ukrajinu. Ak to Zelensky dokáže, umožní Ukrajine, aby sa vymanila z dedičstva minulosti," zdôraznil Volker.



Ukrajinský veľvyslanec v Spojených štátoch Valerij Čalyj ešte v polovici júna oznámil, že Trump pozval Zelenského do Washingtonu. Čalyj uviedol, že list Donalda Trumpa Zelenskému, v ktorom ho pozýva na návštevu do Washingtonu, je signálom podpory pre Ukrajinu, jej územnú celistvosť a cestu k euroatlantickej integrácii.



Volker vtedy zdôraznil, že USA neochvejne podporujú Ukrajinu, jej územnú celistvosť, zvrchovanosť a reformný kurz.



Volker už predtým uviedol, že americká delegácia po inaugurácii Zelenského diskutovala s Trumpom o budúcich kontaktoch s novým prezidentom Ukrajiny.