Volker: Trump sa môže pripojiť k úsiliu o urovnanie situácie v Donbase

Kyjev/Washington 2. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa môže pripojiť k úsiliu o urovnanie situácie na východe Ukrajiny. V rozhovore pre internetový server Tyzhden.ua, zverejnenom v piatok, to uviedol osobitný predstaviteľ ministerstva zahraničných vecí USA pre Ukrajinu Kurt Volker.



"Problém opäť spočíva v ruských krokoch a politike. Ak existujú náznaky, že to Rusko myslí vážne a je ochotné konflikt skutočne ukončiť, som si istý, že pre prezidenta Trumpa to je veľmi dôležité. Formát je menej dôležitý ako obsah... A ak by sa vytvorili nový formát, do ktorého by sa zapojili USA a niekto iný, napríklad Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Nemecko, boli by sme pripravení takéto stretnutia podporiť," uviedol Volker v rozhovore pre Tyzhden.ua, z ktorého citovala agentúra Ukrinform.



Na otázku, či si všimol nejaké zmeny v ruskej politike voči Ukrajine po nedávnych voľbách, Volker poznamenal, že z Ruska prichádzajú rôzne signály.



"Moskva ponúkla ukrajinským občanom pasy, čo je absolútne provokatívny krok, ktorý je v rozpore s naším cieľom vyjednávania v Minsku. Zároveň sa však dosiahol určitý pokrok, pokiaľ ide o prímerie. Rusko stiahlo svoje sily z okolia obce Stanycja Luhanska (v Luhanskej oblasti). Takže máme niekoľko pozitívnych a niekoľko negatívnych vecí," dodal Volker.