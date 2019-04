Volker: Ukrajina získa späť kontrolu nad svojimi územiami

V nedeľu sa uskutoční na Ukrajine druhé kolo prezidentských volieb. Stretnú sa v ňom dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola - komik Volodymyr Zelenskyj a úradujúca hlava štátu Petro Porošenko.

Kyjev 20. marca (TASR) - Spojené štáty podporujú demokratickú Ukrajinu a sú si isté, že znovu získa kontrolu nad svojimi územiami. Uviedol to v piatok osobitný predstaviteľ ministerstva zahraničných vecí USA pre Ukrajinu Kurt Volker.



"Pred nedeľňajšími voľbami chcem zopakovať, že USA sú tu na dlhú dobu. Sme tu, aby sme podporili mierovú, silnú, demokratickú, prosperujúcu a bezpečnú Ukrajinu, ktorej hranice a územia vrátane Krymu budú plne obnovené," napísal Volker na Twitteri. Informovala o tom agentúra Ukrinform.



Kurt Volker ešte v marci tvrdil, že zvrchovanosť Ukrajiny nad Krymským polostrovom nemožno obnoviť násilím.



"Neexistuje vojenské riešenie v tom zmysle, že by Ukrajina získala Krym späť silou. Bola by to vojenská katastrofa, ktorá by viedla k tisícom a tisícom obetí," uviedol Volker.