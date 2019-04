Volker: USA budú Ukrajine pomáhať čeliť ruskej agresii

S prehĺbením kontaktov a spolupráce s Ukrajinou po Zelenského zvolení počíta aj rakúsky kancelár Sebastian Kurz.

Brusel 22. apríla (TASR) - Prezident USA Donald Trump v nedeľu v telefonickom rozhovore zaželal novozvolenému prezidentovi Ukrajiny Volodymyrovi Zelenskému veľa úspechov pri výkone funkcie a prezidentské voľby označil za dôležitú etapu v dejinách Ukrajiny.



Uvádza sa to vo vyhlásení, ktoré v noci na pondelok zverejnil Biely dom. Trump podľa neho ocenil aj pokojný priebeh hlasovania a demokratický charakter volieb.



Trump súčasne potvrdil pripravenosť pomôcť Ukrajine pri uskutočňovaní reforiem, ktoré tam posilnia demokraciu, zvýšia životnú úroveň a skoncujú s korupciou.



Osobitný predstaviteľ ministerstva zahraničných vecí USA pre Ukrajinu Kurt Volker, ktorý o Trumpovom telefonáte informoval vo svojom tvíte, ďalej napísal, že budeme naďalej podporovať úsilie Kyjeva o "obnovu územnej celistvosti a pomáhať (Ukrajine) čeliť ruskej agresii".



Odchádzajúcemu ukrajinskému prezidentovi Petrovi Porošenkovi sa Volker poďakoval "za jeho odvahu viesť Ukrajinu vo veľmi ťažkých časoch i za jeho záväzok voči demokratickým inštitúciám, ale aj za akceptovanie vôle ukrajinského ľudu" vyjadrenej vo voľbách.



S prehĺbením kontaktov a spolupráce s Ukrajinou po Zelenského zvolení počíta aj rakúsky kancelár Sebastian Kurz. Pripomenul, že Rakúsko je jedným z najväčších investorov do ekonomiky Ukrajiny, a preto má záujem na jej hospodárskom rozvoji. Kurz preto Zelenského vyzval, aby pokračoval v nutných reformách, obzvlášť v boji s korupciou.



Kurz potvrdil, že Viedeň neuznáva pripojenie Krymského polostrova k Rusku a trvá na prepustení ukrajinských námorníkov zadržiavaných v Rusku od incidentu v Kerčskom prielive z novembra roku 2018. Rakúsko podľa Kurza podporuje sankcie uvalené na Rusko v dôsledku anexie Krymu a žiada obnoviť územnú celistvosť Ukrajiny.



Poľský prezident Andrzej Duda tiež zagratuloval Zelenskému k víťazstvu vo voľbách. Uviedol, že výsledok volieb odráža očakávania ukrajinskej spoločnosti, ktorá si želá, aby štátne orgány podnikali razantnejšie kroky pri reforme politického a ekonomického života na Ukrajine a zaisťovaní bezpečnosti a stability. Duda tiež vyjadril nádej, že Zelenskyj podporí zblíženie Ukrajiny s euroatlantickým spoločenstvom.



Duda okrem toho pozval Zelenského na návštevu Poľska a vyjadril nádej v skoré vyriešenie sporných otázok týkajúcich sa rozličnej interpretácie dejín.



Kanadský premiér Justin Trudeau vo svojom tvíte zagratuloval Zelenskému k víťazstvu a ubezpečil, že sa teší na spoluprácu s ním. Poďakoval sa aj kanadským občanom, ktorí sa na prezidentských voľbách na Ukrajine zúčastnili ako pozorovatelia.



Pripravenosť pokračovať v spolupráci s Ukrajinou vyslovil aj lotyšský minister zahraničných vecí Edgars Rinkevičs, ktorý sa súčasne poďakoval Petrovi Porošenkovi za všetko, čo urobil počas pôsobenia vo funkcii ukrajinského prezidenta. Uplynulých päť rokov Rinkevičs označil za zložité obdobie v dejinách Ukrajiny.



Šéf litovskej diplomacie Linas Linkevičius deklaroval, že "Ukrajina sa rozhodla pre zmenu. Rešpektujeme toto rozhodnutie a dúfame, že tieto zmeny povedú (...) k ďalším reformám a integrácii do euroatlantickej rodiny".



Zelenskému k víťazstvu v prezidentských voľbách zablahoželala i švédska ministerka zahraničných vecí Margot Wallströmová. Uviedla, že Švédsko bude pokračovať v spolupráci s Ukrajinou, podporovať jej reformný program, územnú celistvosť, suverenitu a nezávislosť.



Predseda Európskej rady Donald Tusk a predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v spoločnom liste zablahoželali Volodymyrovi Zelenskému k víťazstvu v prezidentských voľbách na Ukrajine. V spoločnom liste Tusk a Juncker uviedli, že voľby dokázali oddanosť Ukrajiny demokratickým hodnotám a právnemu štátu. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP.