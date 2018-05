Bývalý šéf Volkswagenu Winterkorn pred americký súd nepôjde

Winterkorn sa do pozornosti médií dostal koncom minulého týždňa, keď sa objavili informácie, že ho v USA obvinili z účasti na podvodoch s emisnými testami.

Berlín 7. mája (TASR) - Bývalý šéf Volkswagenu Martin Winterkorn sa v súvislosti s emisnou kauzou nemeckej automobilky pravdepodobne nikdy neocitne na pôde amerického súdu, problémy sa pre neho však ani zďaleka neskončili.



Ako pre agentúru DPA uviedol hovorca VW Michael Brendel, dozorná rada firmy skúma, či bude možné v súvislosti s kauzou podvádzania pri emisných testoch vymáhať od Winterkorna odškodné.



Podľa Brendela túto možnosť preveruje dozorná rada už nejaký čas a nezávisle od vyšetrovania zo strany úradov. Ako v tejto súvislosti zverejnil nedeľník Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Winterkorn by tak mohol prísť o celý majetok.



Winterkorn sa do pozornosti médií dostal koncom minulého týždňa, keď sa objavili informácie, že ho v USA obvinili z účasti na podvodoch s emisnými testami. Obvinenia boli vznesené už v marci, súd v Detroite však informácie zverejnil až minulý týždeň. Winterkorn je obvinený z podvodu a sprisahania. Okrem neho sú obvinení aj niektorí ďalší manažéri a zamestnanci VW.



Winterkorn pôsobil vo funkcii výkonného riaditeľa Volkswagenu od januára 2007 takmer do konca septembra 2015.



Z funkcie odstúpil, keď americká Agentúra na ochranu životného prostredia EPA zverejnila, že nemecká spoločnosť nainštalovala do naftových vozidiel v USA softvér, ktorý umožňoval maskovať skutočné hodnoty oxidov dusíka. Spoločnosť neskôr priznala, že vo svete jazdí približne 11 miliónov áut s problematickým softvérom.



Winterkorn sa však postaveniu pred súd v USA podľa všetkého vyhne. Nemecká ústava neumožňuje vydať nemeckých občanov do iných krajín, až na krajiny Európskej únie. Okrem EÚ ich Nemecko môže vydať ešte medzinárodnému súdu.



Bývalý šéf VW napriek tomu nemá vyhrané. Do USA by sa stále mohol dostať v prípade, že by vycestoval do inej krajiny, ktorej úrady by ho do Spojených štátov vydali. Navyše, ani v samotnom Nemecku nie je úplne v bezpečí. Prokuratúra v meste Braunschweig v januári minulého roka uviedla, že Winterkorn je jedným z 37 ľudí, ktorí sú vyšetrovaní v súvislosti s emisným škandálom.



Objavili sa totiž informácie, podľa ktorých Winterkorn vedel o problematickom softvére oveľa skôr, ako tvrdil. V nemeckom parlamente sa obhajoval, že sa o problematickom softvére dozvedel len tesne predtým, než o prípade informovala EPA.



Rovnaké podozrenie, že o podvode vedel podstatne skôr, majú aj v USA. Podľa tamojších úradov Winterkorna o emisných podvodoch informovali už v máji 2014 a opakovane v júli 2015.