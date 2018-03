Volodin: Kauza Skripaľ bola pripravená, aby destabilizovala Rusko

Podľa Volodina cieľom tejto kampane je pokúsiť sa zdiskreditovať Rusko v očiach medzinárodnej verejnosti a vytvoriť nepriaznivú klímu v spoločnosti počas predvolebnej kampane.

Moskva 13. marca (TASR) - Obvinenia o účasti Ruska na otrávení bývalého plukovníka ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa, s ktorými prišli britskí predstavitelia, svedčia o tom, že šlo o naplánovanú akciu, ktorá má poslúžiť aj na ovplyvňovanie predvolebnej kampane v Rusku. Vyhlásil to v utorok v Moskve predseda dolnej komory ruského parlamentu Viačeslav Volodin.



"Je to zasahovanie do našich záležitostí, do našich volieb. Vybrali si tú najviac cynickú formu, keďže ohrozili zdravie občanov," uviedol Volodin, podľa ktorého zodpovednosť za Skripaľovu kauzu nesie "Veľká Británia a jej úrady".



Volodin sa v utorok vyslovil za to, aby sa obvineniami britskej premiérky Theresy Mayovej na adresu Ruska zaoberalo Parlamentné zhromaždenie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).



Skripaľa a jeho dcéru Juliju našli 4. marca v bezvedomí na lavičke pred nákupným strediskom v meste Salisbury. Obaja sa stále nachádzajú v kritickom stave. Vo vážnom stave je aj policajt, ktorý sa im pokúšal pomôcť. Polícia prípad vyšetruje ako útok nervovoparalytickou látkou, ktorú neskôr identifikovali ako novičok. Ide o látku, ktorá sa v časoch studenej vojny v 70.-80. rokoch vyrábala v bývalom Sovietskom zväze.



Skripaľa v roku 2006 usvedčili v Rusku zo špionáže pre Britániu. Neskôr mu trest skrátili a v roku 2010 sa v rámci výmeny špiónov dostal na slobodu. Bývalý agent odvtedy žil utiahnutým životom v Salisbury.