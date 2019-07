Volodin kritizuje Radu Európy za monitoring plnenia záväzkov Ruska

Volodin tento monitoring považuje nanútený a diskriminačný.

Moskva 9. júla (TASR) - Predseda ruskej Štátnej dumy Viačeslav Volodin kritizuje rozhodnutie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy ohľadom monitorovania, ako si Rusko plní svoje povinnosti vyplývajúce z členstva.



Volodin tento monitoring považuje "nanútený" a "diskriminačný". Napísal to v článku o výsledkoch 2. medzinárodného fóra Rozvoj parlamentarizmu, ktorý dnes vyšiel v denníku Rossijskaja gazeta.



Vo svojom článku Volodin konštatoval, že v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy (PZ RE) nedávno "zvíťazil zdravý rozum", keďže bola prijatá rezolúcia o zaručení práv jednotlivých delegácií hlasovať a zapájať sa do diskusií a do práce PZ RE. Ruská delegácia sa tento stav snažila dosiahnuť posledné roky, uviedol Interfax.



Podľa Volodina Rusko túto situáciu víta, ale súčasne si je vedomé, že "spolitizovanosť PZ RE ešte zďaleka nie je prekonaná".



V tejto súvislosti poukázal na "Rusku vnucovaný monitoring" Parlamentného zhromaždenia RE, ktorý "je vo svojej podstate diskriminačný". Volodin dodal, že tento monitoring má byť "akousi výhradou" a vytvárať "ilúziu menejcennosti návratu ruskej delegácie".



Volodin vo svojom článku píše, že podobné "triky nectia ich iniciátorov" a vonkoncom neprispievajú k tomu, aby PZ RE ako európska inštitúcia vyšlo zo svojej hlbokej krízy.



Účastníci zasadnutia PZ RE na svojom zasadnutí 26. júna v Štrasburgu schválili uznesenie, ktoré v plnej miere potvrdzuje právomoci ruskej delegácie. Všetky navrhované sankcie a podmienky pre obnovenie hlasovacích práv boli zamietnuté. Delegácia Ukrajiny na protest proti tomu odišla zo zasadnutia PZ RE.