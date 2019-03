Volodin navrhol vymáhať od Ukrajiny straty, kým bol Krym ukrajinský

Volodin spresnil, že by malo ísť o ekonomické straty za 25 rokov.

Moskva 18. marca (TASR) - Ruské vedenie sa nezaoberalo možnosťou vymáhať od Ukrajiny kompenzáciu za ekonomické straty, ktoré utrpelo v čase, kým Krymský polostrov patril pod správu Ukrajiny.



Uviedol to v pondelok na brífingu v Moskve hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Reagoval tak na iniciatívu, s ktorou pred niekoľkými dňami prišiel predseda Štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu, Viačeslav Volodin.



Peskov preto novinárom odporučil, aby sa so žiadosťou o vysvetlenie obrátili na Dumu. Dodal, že v Kremli sa podobným návrhom doteraz ešte nikdy nezaoberali a počujú o ňom prvýkrát.



Ako informovala agentúra TASS, Volodin minulý piatok navrhol, aby Rusko za pomoci "európskych parlamentných štruktúr" vyvíjalo tlak na Kyjev, aby kompenzoval Krymu straty spôsobené v čase, keď bol polostrov súčasťou Ukrajiny.



Volodin tento návrh predostrel na prvom spoločnom zasadaní Rady Štátnej dumy s predstaviteľmi Štátnej rady Krymu, ktoré bolo venované piatemu výročiu "znovuzjednotenia" Krymského polostrova s Ruskom. Volodin spresnil, že by malo ísť o ekonomické straty za 25 rokov.



Krymská republika a mesto Sevastopol sa stali subjektmi Ruskej federácie 18. marca 2014, keď prezident Vladimir Putin a proruské vedenie polostrova podpísali v moskovskom Kremli zmluvu o ich pripojení k Rusku. Predchádzalo tomu 16. marca referendum o štatúte polostrova, v ktorom sa väčšina voličov vyslovila za jeho pripojenie k Rusku. Referendum iniciovalo nové silne proruské vedenie krymskej autonómie, ktoré neuznalo novú ukrajinskú vládu sformovanú po protivládnych nepokojoch.



Anexia Krymského polostrova vyvolala najvážnejšiu krízu medzi Ruskom a Západom od skončenia studenej vojny pred viac ako 20 rokmi, ako aj zvýšenie napätia medzi Moskvou a novou vládou v Kyjeve.