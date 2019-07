Von der Leyenová: Finančné sankcie voči členom EÚ sú krajnou možnosťou

Doterajšia nemecká ministerka obrany von der Leyenová (60) získala dôveru ako budúca šéfka EK v utorňajšom hlasovaní Európskeho parlamentu.

Brusel/Berlín 19. júla (TASR) - Nová predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vyzdvihla v piatok v rozhovore pre nemecký denník Süddeutsche Zeitung význam dodržiavania spoločných pravidiel zo strany členských štátov EÚ. Zároveň však avizovala, že bude dávať prednosť dialógu pred represívnymi opatreniami. Píše o tom agentúra DPA.



Von der Leyenová v rozhovore varovala pred marginalizáciou členských štátov zo strednej a z východnej Európy, a to aj napriek tomu, že exekutívny orgán, na čelo ktorého čoskoro zasadne, sa zaviazal prijať prísne opatrenia voči krajinám porušujúcim pravidlá právneho štátu.



"V stredoeurópskych a východoeurópskych štátoch mnohí cítia, že nie sú úplne prijímaní," uviedla v tejto súvislosti budúca predsedníčka EK, pričom zdôraznila, že finančné sankcie voči členským štátom by mali byť použité až ako "najkrajnejšia možnosť".



"My všetci sa musíme naučiť, že dodržiavanie pravidiel právneho štátu je za každých okolností naším cieľom, avšak nikto nie je bez chýb," dodala.



Von der Leyenová ďalej pripustila, že by mohla ponúknuť určité ústupky Taliansku z hľadiska jeho značne deficitného rozpočtu. Pre existenciu rozpočtových pravidiel Európskej únie sú podľa jej názoru dobré dôvody, "ale existuje dostatočný priestor aj pre flexibilitu", ktorá môže lepšie podporiť rast investícií.



V ďalšom interview - pre nemecký denník Die Welt - sľúbila von der Leyenová nekompromisný postoj k Rusku s poukazom na to, že Kremeľ "neodpúšťa slabosť" a sankcie by preto mali platiť aj naďalej. Zároveň sa však zaviazala iniciovať nové kolo rokovaní s Moskvou.



Doterajšia nemecká ministerka obrany von der Leyenová (60) získala dôveru ako budúca šéfka EK v utorňajšom hlasovaní Európskeho parlamentu. Do čela výkonného orgánu EÚ ma nastúpiť 1. novembra.