Von der Leyenová: Nechceme tvrdý brexit

Mníchov 18. júla (TASR) - Budúca šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová signalizovala potenciálne ústretovejší prístup s vysoko zadlženému Taliansku. Takisto vyhlásila, že Brusel nechce tvrdý brexit.



"Pravidlá Paktu stability a rastu majú dobré dôvody a treba ich dodržiavať. Tieto pravidlá však majú aj veľkú flexibilitu, ktorá sa môže viac využiť, aby sa umožnila podpora rastu prostredníctvom investícií," povedala von der Leyenová v rozhovore pre Süddeutsche Zeitung. Dodala, že najdôležitejšie je vyhnúť sa v týchto diskusiách prudkým emóciám.



Takisto v rozhovore povedala, že nechce tvrdý brexit a že je ochotná dať Británii viac času na vyrokovanie dohody o odchode z Európskej únie (EÚ), ak by Londýn predložil dobré dôvody. Riadený brexit je podľa nej dôležitý pre to, aby boli budúce vzťahy založené na dobrom základe.



EÚ podľa slov von der Leyenovej najprv počká na to, kto sa stane novým britským premiérom, a potom sa bude snažiť rokovať. "Nechceme tvrdý brexit. Ten nie je dobrý ani pre jednu stranu."