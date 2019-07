Von der Leyenová sa tento týždeň pokúsi získať dôveru frakcií EP

Kým u väčšiny ľudovcov má Von der Leyenová podporu jasnú — hoci tajné hlasovanie umožní hlasovať proti či zdržať sa —, časť socialistov už naznačila nespokojnosť s jej osobou.

Brusel 8. júla (TASR) - Nominantka na post predsedu budúcej Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová bude 16. júla v Štrasburgu v tajnom hlasovaní v 751-člennom Európskom parlamente (EP) potrebovať podporu najmenej 376 poslancov. Dovtedy má náročnú pracovnú agendu, predovšetkým v Bruseli, kde v priebehu tohto týždňa zasadajú jednotlivé pracovné výbory a politické frakcie europarlamentu.



V pondelok má Von der Leyenová na programe rokovanie s frakciou Zelení/Európska slobodná aliancia (EFA). Podľa týždenníka Politico štvrtá najsilnejšia skupina v EP (74 hlasov) podmieňuje svoju podporu budúcej šéfke EK tým, aby presadili čo najviac svojej politickej agendy do priorít budúcej exekutívy EÚ a najlepšie využili vzniknutú situáciu. Už aj preto, že v Európskej rade, čiže medzi premiérmi a prezidentmi členských krajín, nie je popri ľudovcoch, socialistoch, liberáloch či konzervatívcoch ani jeden líder z EFA.



Nemecká nominantka na funkciu, ktorú 31. októbra opustí Jean-Claude Juncker, podľa politickej "matematiky" bude v EP potrebovať podporu všetkých troch "hlavných zmluvných strán", ktoré v Európskej rade dosiahli minulotýždňovú dohodu o obsadení najvyšších pozícií v inštitúciách EÚ: poslancov z Európskej ľudovej strany (EPP), socialistov a demokratov (S&D) a liberálov-centristov zo skupiny Obnovme Európu (RE). Tí by dokopy mali vygenerovať pohodlnú väčšinu 444 hlasov.



Kým u väčšiny ľudovcov má Von der Leyenová podporu jasnú — hoci tajné hlasovanie umožní hlasovať proti či zdržať sa —, časť socialistov už naznačila nespokojnosť s jej osobou. Je to prípad najmä 16 nemeckých sociálnych demokratov (SPD) v radoch S&D. Naopak, šéfka frakcie S&D, Španielka Iratxe Garcíová, dala najavo, že Von der Leyenovej treba dať šancu a vypočuť ju. Garcíová vie, že bojkotovaním Von der Leyenovej by padla celá dohoda o vrcholných pozíciách, čo znamená stratu aj pre Španielsko, ktoré získalo post šéfa diplomacie EÚ pre Josepa Borrella.



V stredu sa Von der Leyenová stretne s predstaviteľmi európskych socialistov, so skupinou Obnovme Európu a tiež s Konferenciou predsedov EP, čiže s novým vedením zákonodarného zboru EÚ.



Na pondelok má Von der Leyenová naplánované aj stretnutie s belgickým premiérom Charlesom Michelom. Ten je z európskej rodiny liberálov a v rámci dohody o top pozíciách dostal funkciu predsedu Európskej rady. Michel by mohol podporiť šance Nemky v radoch skupiny Obnovme Európu.



Spravodajca TASR Jaromír Novak