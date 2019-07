Von der Leyenová už má istotu, europoslanci o nej rozhodnú 16. júla

Podľa odoziev z jednotlivých frakcií nie sú mnohí europoslanci ochotní hlasovať za kandidáta, ktorý sa nezúčastnil na kampani do európskych volieb.

Brusel 11. júla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) budú hlasovať o podpore pre Ursulu von der Leyenovú, navrhnutú na predsedníčku budúcej Európskej komisie (EK), v utorok 16. júla. Vo štvrtok túto informáciu spresnil hovorca europarlamentu Jaume Duch.



O uvedenom dátume sa hovorilo v priebehu celého týždňa, ktorý von der Leyenová využila na stretnutie s jednotlivými politickými frakciami v EP, existovala však možnosť presunutia hlasovania o dôvere na septembrové plenárne zasadnutie v Štrasburgu.



Hovorca EP však na svojom účte na Twitteri potvrdil, že von der Leyenovú čaká "osudové" hlasovanie už na budúci utorok. Celý proces by mal začať o 09.00 h miestneho času úvodným prejavom kandidátky na šéfku eurokomisie, po ktorom bude do 12.30 h nasledovať poslanecká rozprava, kde priestor dostanú predstavitelia všetkých politických frakcií. Samotné hlasovanie je naplánované v utorok večer o 18.00 hodine.



Von der Leyenová po sérii tohotýždňových stretnutí a rokovaní s poslancami politických frakcií v EP nemá istotu potvrdenia do funkcie, do ktorej kde ju 2. júla nominovali šéfovia vlád a štátov počas krízového summitu EÚ.



Podľa odoziev z jednotlivých frakcií nie sú mnohí europoslanci ochotní hlasovať za kandidáta, ktorý sa nezúčastnil na kampani do európskych volieb, v ktorej európske politické rodiny mali svojich kandidátov na obsadeniu postu šéfa exekutívy EÚ.



V 751-člennom europarlamente bude potrebovať podporu nadpolovičnej väčšiny poslancov - vzhľadom na neprítomnosť troch katalánskych poslancov v EP musí získať najmenej 374 hlasov. Zatiaľ tento počet hlasov nemá istý, lebo je celkom možné, že v tajnom hlasovaní sa proti nej vyslovia alebo zdržia hlasovania aj niektorí poslanci z Európskej ľudovej strany (EPP), kde patrí aj von der Leyenová.



Nominantka na vymenenie Jeana-Clauda Junckera vo funkcii predsedu Európskej komisie potrebuje získať väčšinu hlasov troch hlavných politických skupín: ľudovcov z EPP (182 mandátov), sociálnych demokratov (154 kresiel) a liberálov-centristov z Obnovme Európu (108 poslancov).



Poslanci z frakcie Zelených a radikálnej ľavice už oznámili, že budú hlasovať proti nej; naopak, niekoľko hlasov môže získať z tábora Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR).



O priazeň protieurópsky zameranej skupiny Identita a demokracia (ID), za vytvorením ktorej stoja francúzska europoslankyňa Marine Le Penová a taliansky minister vnútra a šéf talianskej strany Liga Severu Matteo Salvini, sa von der Leyenová ani neuchádzala.



V prípade, že von der Leyenová získa dostatok hlasov v europarlamente, stane sa prvou ženou na čele exekutívy EÚ. Ak ju europoslanci zamietnu, Európska rada - čiže premiéri a prezidenti krajín EÚ - bude musieť v priebehu jedného mesiaca vymenovať ďalšieho kandidáta na predsedu eurokomisie. To znamená, že by sa opäť otvoril celý balík top pozícií a lídri EÚ by na ďalšom krízovom summite museli znovu prerokovať aj posty predsedu Európskej rady, šéfa diplomacie EÚ a šéfa Európskej centrálnej banky.



