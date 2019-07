Von der Leyenovej pogratuloval k zvoleniu premiér Babiš i Petříček

Babiš von der Leyenovú ohodnotil ako veľmi kompetentnú ženu a dodal, že sa už teší na spoluprácu s ňou.

Praha 17. júla (TASR) - Ursule von der Leyenovej zablahoželali v utorok k zvoleniu za predsedníčku Európskej komisie (EK) aj českí politickí lídri, konkrétne premiér Andrej Babiš (ANO) i minister zahraničných vecí Tomáš Petříček (ČSSD).



"Gratulujem k úspechu vo voľbe! Do čela Európskej komisie prvýkrát zasadne žena - a to žena veľmi kompetentná! Jej voľbu som podporoval a teším sa na spoluprácu v Európskej rade a dúfam, že už onedlho budeme mať príležitosť osobne prebrať naše očakávania od EÚ," napísal český premiér na sociálnej sieti Twitter.



Von der Leyenovej pogratuloval na Twitteri aj český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček. "Blahoželám novej predsedníčke Európskej komisie von der Leyenovej a vítam jej odhodlanie prispieť k tomu, aby EÚ bola jednotná a vnútorne silnejšia," napísal.



České médiá informujú, že českí europoslanci hlasovali podľa jednotlivých frakcií, do ktorých patria ich strany v Európskom parlamente (EP). Von der Leyenovú tak podporili europoslanci z troch českých strán - STAN, TOP 09 a KDU-ČSL - združených v Európskej ľudovej strane (EPP) a tiež europoslanci z Babišovho hnutia ANO, ktorí v EP patria k liberálnej frakcii Obnovme Európu.