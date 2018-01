Vrak hydroplánu, ktorý sa zrútil v Austrálii, vytiahnu tento týždeň

Šestica ľudí prišla o život, keď sa hydroplán typu De Havilland Beaver, vyrobený v roku 1963, zrútil do rieky Hawkesbury pri návrate zo silvestrovského obeda do Sydney.

Sydney 2. januára (TASR) - Vrak hydroplánu, ktorý sa na Silvestra zrútil do rieky Hawkesbury severne od austrálskeho mesta Sydney, vytiahnu z vody tento týždeň. Informoval o tom v utorok vyšetrovateľ nehody. Úrady však zatiaľ nezverejnili žiadne stopy naznačujúce príčinu havárie, pri ktorej zahynul kanadský pilot a jeho päť britských pasažierov.



Šestica ľudí prišla o život, keď sa hydroplán typu De Havilland Beaver, vyrobený v roku 1963, zrútil do rieky Hawkesbury pri návrate zo silvestrovského obeda do Sydney, v štáte Nový Južný Wales.



Pri nedeľnom nešťastí zahynul šéf spoločnosti Compass Group poskytujúcej stravovacie služby Richard Cousins (58), jeho snúbenica Emma Bowdenová (48), jej 11-ročná dcéra Heather Bowdenová-Pageová a Cousinsovi dvaja synovia William (25) a Edward (23), ako aj skúsený pilot Gareth Morgan (44).



Výkonný riaditeľ Austrálskeho úradu pre bezpečnosť dopravy (ATSB) Nat Nagy novinárom v utorok povedal, že lietadlo práve robilo krátko po štarte otočku doprava, keď spadlo. Možné príčiny tragédie odmietol komentovať.



Nagy dodal, že hydroplán zostal do značnej miery nepoškodený. Leží prevrátený naopak na dne rieky, v hĺbke 13 metrov. "Dúfame, že stroj dokážeme vytiahnuť na hladinu do konca tohto týždňa," uviedol Nagy. "Naším cieľom je pokúsiť sa zachovať ho podľa možností neporušený, aby sme mohli dôkladne preskúmať rôzne súčasti na palube stroja," vysvetlil. Vyšetrovací tím vypočúva aj svedkov nešťastia. Podľa jedného z nich krátko po páde trčal z vody len chvost hydroplánu, ďalší uviedol, že stroj sa do piatich minút od zrútenia potopil celý.



Policajní potápači niekoľko hodín po páde vytiahli z vody telá všetkých obetí, pripomenula tlačová agentúra AP.