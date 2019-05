Všetci bomboví útočníci na Srí Lanke sú buď zabití, alebo zatknutí

Polícia identifikovala alebo tiež zadržala každého jednotlivca, ktorý sa 21. apríla podieľal na útokoch na tri kostoly a tri luxusné hotely, uviedol policajný šéf vo zvukovom oznámení.

Kolombo 7. mája (TASR) - Srílanské bezpečnostné zložky buď zabili, alebo zatkli džihádistov zodpovedných za samovražedné bombové útoky na Veľkonočnú nedeľu, pri ktorých prišlo o život 257 ľudí. V utorok to oznámil šéf srílanskej polície Čandana Vikramaratne.



Polícia identifikovala alebo tiež zadržala každého jednotlivca, ktorý sa 21. apríla podieľal na útokoch na tri kostoly a tri luxusné hotely, uviedol policajný šéf vo zvukovom oznámení.



"Všetci, čo organizovali a podnikli samovražedný bombový útok, zomreli alebo sú v našej väzbe," spresnil.



"Zomreli dvaja odborníci na bomby z tejto skupiny. Zadržali sme výbušniny, ktoré mala uskladnené pre budúce útoky," informoval Vikramaratne, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.



Vikramaratneho vymenovali za úradujúceho policajného šéfa minulý týždeň po tom, čo prezident Maithrípála Siriséna dočasne zbavil funkcie jeho predchodcu; dôvodom prezidentovho kroku bolo zlyhanie a nekonanie po varovaniach pred útokmi.



Nový policajný šéf tiež vyhlásil, že verejný život sa pomaly vracia do normálu a rušia sa zákazy vychádzania zavedené po bombových útokoch. Vláda v pondelok otvorila verejné školy, ale účasť žiakov na vyučovaní klesla na mnohých miestach pod desať percent, pretože rodičia sa stále obávajú útokov.



"Posilnili sme bezpečnosť na všetkých školách," uviedol policajný šéf. "Takisto uskutočňujeme na všetkých školách program, ktorý má vzdelávať na tému bezpečnosti," doplnil.



Vikramaratne neuviedol, koľko ľudí je pre bombové útoky vo väzbe, ale policajný hovorca Ruvan Gunasekera v pondelok oznámil, že zadržiavaných je 73 ľudí vrátane deviatich žien.



Bombové útoky sú pripisované miestnej skupine Národné monoteistické spoločenstvo (NTJ), ale k zodpovednosti za ne sa prihlásila aj džihádistická organizácia Islamský štát (IS).



Polícia uviedla, že v meste Negombo, severne od metropoly Kolombo, silnie náboženské napätie. Negombo totiž utrpelo pri veľkonočných útokoch najväčší počet obetí na životoch. Bomba v Kostole svätého Šebastiána v tomto meste zabila vyše 100 kresťanských veriacich.



V nedeľu v noci boli v Negombe pri zrážkach medzi skupinami osôb poškodené desiatky podnikov, domov a vozidiel patriacich moslimom. Rímskokatolícka cirkev vyzvala na pokoj a apelovala na kresťanov, aby nepodnikali odvetné útoky proti moslimom. Polícia oznámila, že na základe záznamov z bezpečnostných kamier zatkla dvoch ľudí a identifikovala ďalších podozrivých.