Všetci mladí futbalisti a tréner sú vo veľmi dobrom psychickom stave

Všetkých 12 mladých futbalistov a trénera sa podarilo vyslobodiť po dramatickej trojdňovej záchrannej operácii v jaskynnom komplexe Tcham Luang Nang Non, blízko hraníc Thajska s Mjanmarskom.

Mae Sai 11. júla (TASR) - Všetci chlapci a ich futbalový tréner, ktorých po vyše dvoch týždňoch zachránili z čiastočne zaplavenej jaskyne na severe Thajska, sú vo "veľmi dobrom psychickom stave," uviedli v stredu ich ošetrujúci lekári. Informuje o tom agentúra DPA.



"Môže to byť preto, že celý čas strávili spolu ako tím a pomáhali si navzájom," uviedol miestny zdravotnícky predstaviteľ Tchončai Lertvilairattanapong, na tlačovej konferencii v nemocnici v provincii Čiang Rai, kde zachránenú skupinu hospitalizovali.



"Všetci sú v dobrom fyzickom stave, bez horúčky či vážnejšej infekcie. Len traja z nich majú menej závažné infekcie pľúc," spresnil.



Skupina 12 chlapcov vo veku 11 až 16 rokov a ich 25-ročný tréner zostanú podľa neho hospitalizovaní ešte zhruba týždeň, aby sa lekári uistili, že im bola poskytnutá adekvátna starostlivosť. Nebudú môcť teda odcestovať na nedeľný finálový zápas futbalových majstrovstiev sveta do Ruska, kde ich predtým pozval prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino. Lekári uviedli, že môžu zápas sledovať aspoň v televízii, píše DPA.



Všetkých 12 mladých futbalistov a trénera sa podarilo vyslobodiť po dramatickej trojdňovej záchrannej operácii v jaskynnom komplexe Tcham Luang Nang Non, blízko hraníc Thajska s Mjanmarskom. Prvých štyroch chlapcov zachránili v nedeľu, v pondelok nasledovalo vyslobodenie ďalších štyroch členov tímu. Poslednú štvoricu spolu s trénerom zachránili potápači počas tretej, záverečnej fázy operácie v utorok.



Tím navštívil málo preskúmanú jaskyňu ešte 23. júna po tréningu, uviazol však vnútri po tom, čo prívalová povodeň zablokovala východ z jaskyne.



Veliteľ záchrannej misie Narongsak Osottanakorn ocenil výsledok "splnenej nesplniteľnej misie", Zároveň vyzval svet, aby sa z tejto lekcie poučil tak, aby sa už podobný incident nezopakoval.