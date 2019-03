Vučič: Bombardovanie Juhoslávie silami NATO zostane navždy zločinom

Smrť 2500 civilistov, 79 detí, devastácia krajiny, škody dosahujúce desiatky miliárd dolárov, to bude pre nás vždy zločinom, citovala tlačová agentúra DPA slová Vučiča.

Belehrad 25. marca (TASR) - Severoatlantická aliancia sa dopustila zločinu, keď v roku 1999 bombardovala vtedajšiu Juhosláviu, a Srbsko ako nástupnícka krajina nebude nikdy členom tejto vojenskej organizácie. Srbský prezident Aleksandar Vučič to vyhlásil pri príležitosti nedeľňajšieho 20. výročia začiatku intervencie NATO.



"Smrť 2500 civilistov, 79 detí, devastácia krajiny, škody dosahujúce desiatky miliárd dolárov, to bude pre nás vždy zločinom," citovala tlačová agentúra DPA slová Vučiča počas spomienkového obradu v meste Niš.



Hlava srbskej pravoslávnej cirkvi patriarcha Irinej pri príležitosti nedeľňajšieho výročia obvinil západných lídrov z naplánovania "zničenia a rozčlenenia" Srbska. "Spôsobili nám nešťastie, spustošili naše továrne, priemysel, cesty a dokonca i nemocnice. Je to niečo, čo poteší len diabla," povedal.



NATO začalo s bombardovaním s cieľom ukončiť tvrdý zásah srbských ozbrojených zložiek proti albánskej väčšine v Kosove. V Prištine si preto pripomínali nedeľňajšie výročie ako významný medzník na ceste ku kosovskej nezávislosti. Predstavitelia Kosova si uctili pamiatku obetí kosovskej vojny z rokov 1998 a 1999, ktorá si vyžiadala tisíce životov.



Srbský ultranacionalista Vojislav Šešelj zase spálil v nedeľu v Belehrade vlajky Severoatlantickej aliancie a Európskej únie.