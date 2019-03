Vučič chce ochrániť právo a poriadok, demonštrácie odsúdil

Vučič v prejave, ktorý vysielali televízie, opakovane označil opozičných lídrov za "fašistov, chuligánov a zlodejov".

Belehrad 17. marca (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič prisľúbil ochranu práva a poriadku v krajine. Prezident to vyhlásil v nedeľu na tlačovej konferencii v reakcii na sobotňajšiu demonštráciu namierenú proti jeho vláde a po tom, ako skupina stúpencov opozície vtrhla v sobotu večer do budovy štátnej televízie. Informovala o tom agentúra AP.



Avšak aj v čase, keď Vučič v nedeľu vo svojom sídle v centre hlavného mesta Belehrad usporiadal tlačovú konferenciu, zišli sa pred prezidentskou budovou tisícky opozičných demonštrantov a žiadali jeho rezignáciu. Polícia hlásila drobné roztržky.



Vučič v prejave, ktorý vysielali televízie, opakovane označil opozičných lídrov za "fašistov, chuligánov a zlodejov".



Skupina demonštrantov protestujúcich v Belehrade proti Vučičovej vláde vtrhla v sobotu do budovy štátnej televízie RTS, ktorej spravodajstvo považujú za výrazne tendenčné. Pravidelný protest, ktorý sa konal už 15. víkend po sebe, opäť prilákal tisíce ľudí.



Demonštranti sa dožadovali slobodných médií a spravodlivých rámcových podmienok pre voľby. Videozábery zverejnené na facebookovej stránke protestného hnutia zachytávajú vniknutie do sídla RTS v centre Belehradu, odkiaľ sa snažila protestujúcich vyhnať poriadková polícia.



Medzi niekoľkými desiatkami ľudí, ktorí sa dostali do budovy, boli aj viacerí opoziční lídri vrátane Boška Obradoviča, predsedu pravicovo-radikálneho hnutia Dveri. Niektorí z nich vyhlasovali, že neodídu, kým nedostanú priestor v hlavných večerných správach.



Podľa AP išlo o prvý vážnejší incident v rámci niekoľko mesiacov trvajúcich pokojných protestov proti Vučičovi, populistickému politikovi obviňovanému z autokratického spôsobu vládnutia.