Vučič: Dialóg s Kosovom bude pokračovať, treba realizovať už dohodnuté

Belehrad 31. marca (TASR) - Srbsko-kosovský dialóg môže v budúcnosti fungovať iba na princípe najskôr realizovať už dohodnuté, potom viesť ďalšie rozhovory. Srbský prezident Aleksandar Vučič to v sobotu vyhlásil v Belehrade pri stretnutí s predstaviteľmi mimovládnych organizácií, ktoré sa uskutočnilo v rámci ním iniciovaného vnútrosrbského dialógu.



Najvyšší srbský predstaviteľ však ubezpečil, že rokovania s Prištinou budú pokračovať, aj keď ich formát sa ešte spresní.



Informácie priniesla tlačová agentúra APA.



Vučičovo vyjadrenie je okrem iného reakciou na nedávne zadržanie a následnú pondelkovú deportáciu riaditeľa srbského vládneho úradu pre Kosovo Marka Djuriča z Kosova do Srbska, ktorá viedla k eskalácii napätia medzi oboma stranami.



Srbsko už dlhší čas obviňuje Kosovo, že nechce uviesť do praxe v roku 2013 dohodnuté vytvorenie spoločenstva srbských obcí.



Kosovo vyhlásilo v roku 2008 jednostranne nezávislosť, ktorú však Srbsko odvtedy neuznáva podobne ako niektoré ďalšie krajiny vrátane Slovenska.