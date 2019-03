Vučič: Odklad rozhovorov s Kosovom môže viesť k destabilizácii

Každý jeden deň odkladu môže vytvoriť podmienky, v ktorých by jediná iskra mohla podpáliť celý región. Toto by Západ mal vedieť, uviedol srbský prezident Aleksandar Vučič.

Belehrad 21. marca (TASR) - Neobnovenie rozhovorov medzi Srbskom a Kosovom o normalizácii vzájomných vzťahov by mohlo viesť k destabilizácii západného Balkánu, ktorý sa stále zotavuje z vojen z 90. rokov. Vyhlásil to vo štvrtok srbský prezident Aleksandar Vučič, ktorého cituje tlačová agentúra Reuters.



Kosovo s prevažne etnicky albánskym obyvateľstvom vyhlásilo v roku 2008 jednostranne nezávislosť od Srbska, pričom tento krok uznali Spojené štáty a väčšina členských krajín EÚ. Nezávislosť Kosova však neuznalo Srbsko ani jeho spojenec Rusko. Na dodržiavanie mieru v Kosove stále dohliada približne 4000 vojakov Severoatlantickej aliancie.



"Každý jeden deň odkladu môže vytvoriť podmienky, v ktorých by jediná iskra mohla podpáliť celý región. Toto by Západ mal vedieť," uviedol Vučič. "Ak sa niekto zahráva s národnými náladami, ide o nebezpečnú situáciu," dodal.



Priština v reakcii na úsilie Belehradu zabrániť, aby sa Kosovo stalo súčasťou medzinárodných organizácií, uvalila 100-percentné clo na tovar dovážaný zo Srbska. Srbskú ekonomiku by to mohlo stáť ročne 600 miliónov eur - približne 0,4 percenta HDP. Srbsko požaduje za obnovenie dialógu zrušenie cla - tento krok podporujú aj USA a EÚ.



Ako by vyrovnanie mohlo vyzerať, nie je jasné, píše Reuters. Vučič i kosovský prezident Hashim Thaci však vyslovili myšlienky o "úprave hraníc" alebo "delimitácii" - analytici tieto výrazy interpretujú ako výmenu územia.



Západ vníma integráciu celého Balkánu do EÚ a NATO ako spôsob zachovania regionálnej stability.



"Náš vstup do Európskej únie závisí od dialógu s Prištinou, ako aj od toho, či budeme schopní dosiahnuť dohodu," povedal Vučič. Srbský prezident očakáva od Nemecka, Francúzska a EÚ väčšiu aktívnosť pri procese vyjednávania.