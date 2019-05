Vulin: Pokiaľ bude Vučič prezidentom, Srbsko sa nestane členom NATO

Z vojenskej stránky je Srbsko neutrálnym štátom, a takým aj zostane, uviedol srbský minister obrany A. Vulin.

Moskva 14. mája (TASR) - Srbsko sa nestane členom NATO, pokiaľ bude Aleksandar Vučič prezidentom tejto balkánskej krajiny. V rozhovore pre tlačovú agentúru TASS to v pondelok vyhlásil srbský minister obrany Aleksandar Vulin.



"Z vojenskej stránky je Srbsko neutrálnym štátom, a takým aj zostane. Pokiaľ bude srbským prezidentom Aleksandar Vučič a ja ministrom obrany, naša krajina sa nestane členom NATO. Nezabúdame a nedokážeme Severoatlantickej aliancii odpustiť jej agresiu. Svoj postoj za žiadnych okolností nezmeníme," uviedol Vulin.



Minister pripomenul, že Belehrad je účastníkom projektu NATO s názvom Partnerstvo za mier, ktorý označil za "optimálnu úroveň spolupráce". Daný projekt podľa jeho slov nie je prekážkou pre dialóg Srbska s Ruskom, Čínou alebo Organizáciou zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (OSKB).



Vulin sa domnieva, že jedinou silou schopnou garantovať bezpečnosť Srbov v Kosove, sú mierové jednotky KFOR pod velením NATO, a preto si Srbsko musí zachovať dobrý vzťah so Severoatlantickou alianciou bez toho, aby sa stalo jej súčasťou.



"Nemôžme si byť istí, že zostaneme nezávislou krajinou, ak sa staneme členom nejakého vojenského bloku. Chceme sa rozhodovať sami. Nechceme byť členom NATO, pretože nás bombardovali a tiež preto, že nechceme byť nútení robiť to, čo spravili nám. Ak je NATO proti niekomu, neznamená to, že my tiež. Nechcem byť zapojený do konfliktov iných," zakončil Vulin.