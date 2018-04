Vulin: Srbsko nebude podporovať protiruskú hystériu

Počas rozhovoru o vojenskej spolupráci medzi Srbskom a Ruskom srbský minister obrany Vulin poznamenal, že toto úsilie napreduje dohodnutým tempom.

Moskva 3. apríla (TASR) - Srbsko sa nepripojí ku krajinám, ktoré uvalili sankcie na Rusko, ani nepodporí protiruskú hystériu, pokiaľ bude na čele krajiny prezident Aleksandar Vučič. Vyhlásil to v utorok srbský minister obrany Aleksandar Vulin na stretnutí so svojím ruským náprotivkom Sergejom Šojguom.



"Rusko sa môže spoľahnúť, že pokiaľ bude srbským prezidentom Aleksandar Vučič, Belehrad jednak neuvalí na Moskvu sankcie, a jednak sa nebude zúčastňovať na protiruskej hystérii," povedal Vulin pred summitom o globálnej bezpečnosti v Moskve. Jeho vyjadrenie citovala agentúra TASS.



Vulin zároveň poukázal na bratské vzťahy medzi oboma krajinami a šéfa ruského rezortu obrany požiadal, aby ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi tlmočil gratuláciu k opätovnému víťazstvu v marcových prezidentských voľbách od Vučiča, ako aj od srbského ľudu.



"Mám dobré spomienky na oslavy 73. výročia oslobodenia Belehradu od nacistickej okupácie, ktoré sa konali vlani. Bol to významný rok pre rusko-srbské vzťahy, ako aj pre mňa osobne. Opäť raz sa potvrdilo, že vzťahy medzi našimi národmi sú dobré a podľa mňa bratské. Dúfam, že to tak zostane," vyhlásil Šojgu.



"Očakávam, že zajtra budeme mať šancu prerokovať najpálčivejšie otázky týkajúce sa globálnej bezpečnosti," zakončil ruský minister obrany. Moskovský summit sa bude konať 4.-5. apríla.