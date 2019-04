Výbor LIBE schválil dohodu o zrušení krátkodobých víz pre Britov

Text dohody bude predložený na hlasovanie v pléne EP vo štvrtok 4. apríla.

Brusel 3. apríla (TASR) - Občania Spojeného kráľovstva by po odchode svojej krajiny z Európskej únie mohli do jej ostatných členských štátov vstupovať na krátke obdobia bez víz - za predpokladu, že občania EÚ budú mať rovnaké podmienky pri vycestovaní do Británie. Zhodli sa na tom v stredu členovia Výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE).



Za túto kompromisnú možnosť sa vyslovilo 38 členov výboru LIBE, ôsmi poslanci boli proti a traja sa zdržali hlasovania, čím odobrili dohodu medzi vyjednávačmi Európskeho parlamentu (EP) a Rady EÚ. Text dohody bude predložený na hlasovanie v pléne EP vo štvrtok 4. apríla.



Ak bude tento legislatívny návrh prijatý väčšinou europoslancov, bude sa uplatňovať odo dňa nasledujúceho po odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Od tohto dátumu sa od britských štátnych príslušníkov nebude vyžadovať vízová povinnosť, ak chcú v rámci jedného polroka pobudnúť v priestore EÚ po dobu maximálne 90 dní.



Za týmto účelom bude Británia zaradená na zoznam krajín, ktorých štátni príslušníci nemusia žiadať o víza na vstup do EÚ za účelom podnikania, cestovného ruchu, návštevy príbuzných alebo priateľov. Oslobodenie od vízovej povinnosti však britským občanom nestanovuje právo pracovať v EÚ.



V texte, ktorý prijal výbor LIBE, sa konkretizuje, že bezvízový styk bude udelený štátnym príslušníkom Spojeného kráľovstva len na základe reciprocity. "Ak vláda v Londýne zavedie vízovú povinnosť pre štátnych príslušníkov čo len jedného členského štátu Únie, mal by sa uplatňovať mechanizmus reciprocity stanovený v právnych predpisoch Európskej únie," uvádza sa v prijatom dokumente.



Spravodajca pre tento návrh, bulharský europoslanec Sergej Stanišev, v správe pre médiá odkázal, že hlasovanie výboru LIBE je dôležitým krokom na zaručenie práva na bezvízový styk pre európskych a britských občanov po brexite, najmä v prípade brexitu bez dohody.



"Nie je tajomstvom, že rokovania boli zablokované pri zmienke týkajúcej sa Gibraltáru, ale nakoniec parlament preukázal zodpovednosť a postavil záujmy občanov na prvé miesto," uviedol Stanišev.



Právne predpisy týkajúce sa problematiky vízovej povinnosti musia byť zverejnené v Úradnom vestníku EÚ ešte pred 12. aprílom, na kedy bol stanovený dátum prípadného "tvrdého brexitu", čiže odchodu Spojeného kráľovstva bez politickej dohody s EÚ.



Európsky parlament pripomenul, že v prípade zavedenia tejto právnej normy sa zrušenie vízovej povinnosti bude uplatňovať vo všetkých členských štátoch EÚ okrem Írska, ktoré má osobitnú dvojstrannú dohodu s Britániou a tá zabezpečuje bezvízový styk medzi oboma krajinami a bude platiť aj pre krajiny pridružené k schengenskému priestoru - Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko.



Spravodajca TASR Jaromír Novak