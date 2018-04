Výbor OSN znepokojuje protisorosovská kampaň v Maďarsku

Nadácie finančníka Sorosa podporujú činnosť mimovládnych organizácií, ktoré pomáhajú žiadateľom o azyl.

Ženeva 5. apríla (TASR) - Maďarsko by malo odvolať znepokojujúce opatrenia voči mimovládnym organizáciám a univerzitám, ktoré súvisia s vládnou kampaňou proti americkému filantropovi Georgeovi Sorosovi. Budapešti to vo štvrtok odporučil Výbor Organizácie Spojených národov pre ľudské práva so sídlom v Ženeve.



Výbor pre ľudské práva vyjadril znepokojene v súvislosti s "rozmachom antisemitských stereotypov" v konšpiračných teóriách o tomto miliardárovi maďarského pôvodu, ktoré rozvíjajú vysokopostavení predstavitelia Maďarska.



Ako dodala agentúra DPA, ostro protiimigračný maďarský premiér Viktor Orbán bez akéhokoľvek priameho dôkazu pripisuje Sorosovi vinu za utečeneckú vlnu, ktorá udrela na Balkán v rokoch 2015-16.



Vo februári predstavila maďarská vláda v parlamente balík zákonov, ktoré dostali označenie "Stop Soros". Po ich prijatí by v Maďarsku došlo k "uvaleniu vážnych obmedzení na činnosť organizácií v občianskej spoločnosti a na kritikov imigračnej politiky vládnej strany", varuje vo vyhlásení Výbor pre ľudské práva.



Citované vyhlásenie je súčasťou záverov výboru v súvislosti s Maďarskom, ktoré sa stalo predmetom pravidelného preskúmania zo strany tohto expertného hodnotiaceho orgánu OSN.



Výbor vyjadril ďalej znepokojenie nad obmedzeniami proti univerzitám akreditovaným zo zahraničia. Zdôraznil, že príslušné opatrenia majú osobitný vplyv na Stredoeurópsku univerzitu, ktorú Soros založil v roku 1991.



Pokiaľ ide o migračnú politiku Maďarska, výbor konštatuje, že držanie žiadateľov o azyl v tranzitných zónach na dlhší čas bez právnej pomoci je v rozpore s Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach.