V Maďarsku prerokujú tajné prijatie 1300 migrantov

Budapešť 18. januára (TASR) - Predseda parlamentného výboru pre národnú bezpečnosť za opozičnú Maďarskú socialistickú stranu (MSZP) Zsolt Molnár zvolal na budúci utorok schôdzku. Podľa agentúry MTI Molnár vo štvrtok uviedol, že výbor by mal prerokovať tajné prijatie 1300 migrantov.



"Na schôdzku prídu predstavitelia dotknutých orgánov a tajných služieb, ale očakávame aj prítomnosť premiéra (Viktora Orbána), ktorý by mal zodpovedať otázky ohľadne tajne prijatých 1300 migrantov i tzv. Sorosovho plánu," povedal predseda.



Podľa jeho slov zvolanie schôdzky výboru maďarského zákonodarného zboru podporili aj ďalšie opozičné strany - Jobbik a Politika môže byť iná (LMP).



Podpredseda výboru z vládnej strany Fidesz Szilárd Németh v stredu vyhlásil, že členovia výboru za Fidesz z rokovania odídu, ak sa ho zúčastní Bernadett Szélová z LMP. Podľa názoru vládnej strany totiž Szélová slúži Sorosovým záujmom a Fidesz by bol nerád, keby sa táto osoba dostala k dôležitým informáciám.



Predseda Jobbiku Gábor Vona v pondelok - podobne ako aj ďalšie opozičné subjekty - Orbánovej vláde vytkol, že vedie mohutnú a drahú kampaň, ako chráni Maďarsko pred migrantmi, a pritom vlani Maďarsko prijalo tajne 1300 utečencov.



spravodajca TASR Ladislav Vallach