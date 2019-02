Výbor Senátu zamietol návrh na právne konanie voči Salvinimu

Salvini bol obvinený po tom, ako v auguste desať dní odmietal povoliť skupine vyše 150 prisťahovalcov na palube lode pobrežnej stráže, aby sa vylodili v Taliansku.

Rím 20. februára (TASR) - Imunitný výbor talianskeho Senátu zamietol hlasovaním návrh prokuratúry na začatie právneho konania voči ministrovi vnútra Matteovi Salvinimu v súvislosti s augustovým "únosom" migrantov. Informovala o tom agentúra DPA.



"Môj návrh, aby Salvini nebol zbavený poslaneckej imunity, bol schválený," povedal v utorok podvečer po skončení hlasovania predseda výboru Maurizio Gasparri.



Senát má teraz podľa jeho slov 30 dní na to, aby potvrdil alebo zamietol odporúčanie výboru. Podľa DPA sa neočakáva, že Senát sa v názore s výborom nezhodne.



Salvini, ktorý vedie pravicovú stranu Liga Severu, bol obvinený po tom, ako v auguste desať dní odmietal povoliť skupine vyše 150 prisťahovalcov na palube lode pobrežnej stráže, aby sa vylodili v Taliansku.



Členovia protisystémového Hnutia piatich hviezd (M5S), ktoré je koaličným partnerom Ligy Severu, sa v pondelkovom on-line hlasovaní rozhodli v prospech ponechania Salviniho imunity. Výsledok hlasovania poskytol východiskovú pozíciu pre členov Senátu z radov hnutia.



M5S presadzuje tvrdé postoje v otázkach výhod pre politikov vrátane imunity. Prípadný súdny proces so Salvinim by však podľa DPA mohol viesť k vládnej kríze.