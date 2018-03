Výbory rokovali o správe komisie vyslanej na SR po vražde J. Kuciaka

Misia bola vytvorená pre závažné podozrenia, že vražda slovenského investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej je spojená s podvodmi v oblasti európskych dotácií.

Brusel 26. marca (TASR) - Europoslanci z Výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) a rozpočtového výboru (BUDG) diskutovali v pondelok o správe delegácie oboch výborov vyslanej na Slovensko po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Informoval o tom na svojej webovej stránke EP.



Slovenská europoslankyňa Monika Beňová sa komisii za jej pôsobenie na Slovensku v súvislosti dvojnásobnou vraždou poďakovala a informovala o vývoji, ktorý po jej odchode v krajine nastal.



"Dvanásteho marca rezignoval na svoju funkciu minister vnútra Robert Kaliňák, 14. marca podal demisiu predseda vlády SR Robert Fico a s ním aj celá vláda. Následne prezident SR poveril pána Petra Pellegriniho zostaviť novú vládu. Za nového ministra vnútra bol navrhnutý pán Tomáš Drucker a boli vykonané aj ďalšie zmeny," uviedla na margo zmien, ktoré od odchodu komisie EP zo Slovenska nastali.



"Chcela by som vás ešte informovať o tom, o čom som dnes hovorila s pánom premiérom aj pánom ministrom vnútra (SR)," povedala ďalej Beňová, pričom dodala, že minister vnútra SR je pripravený v krátkom čase predložiť do vlády a do parlamentu nový návrh zákona, ktorým sa bude riadiť voľba a menovanie nového policajného prezidenta a takisto voľba a menovanie nového predsedu alebo šéfa policajnej inšpekcie.



"19. marca generálny prokurátor SR požiadal prostredníctvom Europolu kolegov z Talianska, aby bol vytvorený spoločný vyšetrovací tím, ktorý by mal prispieť k čo najrýchlejšiemu vyriešeniu tejto veľmi smutnej udalosti, ktorá sa na Slovensku stala. A takisto predseda vlády, ak získa vláda dôveru v parlamente, pretože od piatka prebieha vlastne v Národnej rade, v slovenskom parlamente, predstavovanie novej vlády a diskusia k novej vláde. Takže ak získa vláda dôveru, má záujem predseda vlády Slovenskej republiky prísť na stretnutie s poslancami EP," povedala Beňová



Stretnutie premiéra s europoslancami sa podľa nej bude týkať aj využívania agrodotácií, ktorých prideľovaním sa zavraždený novinár vo svojich investigatívnych článkoch okrem iného zaoberal.



Osobitná kontrolná misia vyslaná EP navštívila Slovensko vo štvrtok a piatok 8. a 9. marca. V jej radoch boli členovia parlamentného výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) a rozpočtového výboru (BUDG).



Misia bola vytvorená pre závažné podozrenia, že vražda slovenského investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej je spojená s podvodmi v oblasti európskych dotácií.