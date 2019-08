Výbuch bomby uloženej v aute si vyžiadal najmenej 34 zranených

Spojené štáty a militantné hnutie Taliban sa snažia dohodnúť na prímerí ešte pred afganskými prezidentskými voľbami, ktoré sú naplánované na 28. septembra.

Kábul 7. augusta (TASR) - Najmenej 34 zranených si vyžiadal v stredu výbuch bomby uloženej v aute pred budovou policajnej stanice v hlavnom meste Afganistanu Kábul, informovali agentúry AFP a DPA s odvolaním sa na úrady a svedkov.



Hovorca afganského ministerstva vnútra Nasrat Rahímí podľa DPA potvrdil, že k výbuchu došlo pred vchodom do policajnej stanice. Zranených previezli do nemocníc. K zodpovednosti za útok sa bezprostredne nikto neprihlásil.



Podľa videozáznamov zverejnených na sociálnych sieťach bolo po výbuchu počuť streľbu. Odpálenie samovražedného atentátnika na zasiahnutie cieľa a následné nasadenie strelcov je bežná taktika vzbúrencov, pripomína AFP.



Spojené štáty a militantné hnutie Taliban sa snažia dohodnúť na prímerí ešte pred afganskými prezidentskými voľbami, ktoré sú naplánované na 28. septembra. Mierová dohoda by mala ukončiť už 18 rokov trvajúcu vojnu v Afganistane, ktorá je najdlhšie trvajúcim konfliktom, aký kedy USA viedli v zahraničí.



Taliban v utorok pohrozil, že sa pokúsi prekaziť afganské prezidentské voľby a bude podnikať útoky na predvolebné zhromaždenia. Hnutie pritom varovalo Afgancov, aby sa na takýchto podujatiach radšej nezúčastňovali.



Komando afganských bezpečnostných jednotiek v noci na stredu vtrhlo do bezpečného úkrytu bojovníkov extrémistickej skupiny Islamský štát (IS).



Najmenej päť ľudí prišlo o život a sedem ďalších utrpelo zranenia v utorok v Kábule, po tom, ako bomba zasiahla vozidlo prevážajúce pracovníkov riaditeľstva protidrogovej jednotky, uviedla AFP s odvolaním sa na zdroje ministerstva vnútra.