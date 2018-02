Možnosť lekárov alebo poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zriadiť si doplnkové ordinačné hodiny, počas ktorých by sa pacienti mohli objednať na vyšetrenie za maximálny poplatok 30 eur, by sa mala zrušiť. Navrhujú to poslanci z OĽaNO Igor Matovič a Marek Krajčí.