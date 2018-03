Najmenej 46 obetí a 190 zranených zanechalo bombardovanie v Sýrii

Podľa SOHR so sídlom v Británii sa sýrskej armáde a jej spojencom podarilo dobyť už 35 percent povstaleckej enklávy vo Východnej Gúte.

Bejrút 5. marca (TASR) - Najmenej 46 mŕtvych a približne 190 zranených si v pondelok vyžiadalo bombardovanie v povstaleckej enkláve Východná Ghúta pri sýrskej metropole Damask. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR).



Podľa SOHR so sídlom v Británii sa sýrskej armáde a jej spojencom podarilo dobyť už 35 percent povstaleckej enklávy so 400.000 obyvateľmi.



"Režim sa snaží rozdeliť Východnú Ghútu do dvoch sektorov, na sever a juh. Na dosiahnutie tohto cieľa mu zostávajú už len tri kilometre," povedal pre DPA šéf SOHR Rámí Abdal Rahmán.



Ďalej spresnil, že sýrske vládne jednotky sa zameriavajú najmä na východnú a juhovýchodnú časť oblasti a "smerujú hlavne do stredu enklávy".



V pondelok pritom do Východnej Ghúty prišiel konvoj s humanitárnou pomocou. Konvoj tvorilo dovedna 46 nákladných áut. Tie sú po troch týždňoch prvými vozidlami s humanitárnou pomocou, ktorým sa podarilo dostať do obliehanej enklávy po nedávnom prijatí rezolúcie OSN požadujúcej humanitárne prímerie.



Podľa informácií Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) v Sýrii konvoj viezol dodávky potravín a lekárskych pomôcok pre 27.500 ľudí v núdzi.



"Konvoj je prvým pozitívnym krokom a okamžite zmierni utrpenie niektorých civilistov v regióne Východnej Ghúty," povedal regionálny riaditeľ MVČK na Blízkom východe Robert Mardini. Dodal však, že vzhľadom na zúfalé podmienky, ktorým tamojší obyvatelia musia čeliť, jeden konvoj, akokoľvek veľký, nie je dosť.



Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) však uviedol, že sýrskej vláde sa časť humanitárnej pomoci smerujúcej do Východnej Ghúty podarilo zablokovať, a tak tri zo 46 nákladných áut prišli do oblasti už takmer prázdne.



Podľa SOHR, ktoré sa opiera o výpovede aktivistov v teréne, bolo vo Východnej Ghúte za uplynulé dva týždne, odkedy sýrska vláda a jej spojenci začali s masívnym bombardovaním tejto oblasti, zabitých už 695 ľudí vrátane 166 detí a 98 žien.