Východnú Ghútu od začiatku prímeria opustilo vyše 113.000 ľudí

Toto humanitárne prímerie nariadil ešte 26. februára ruský prezident Vladimir Putin. Začalo platiť o deň neskôr a opakuje sa každý deň od 09.00 do 14.00 h miestneho času.

Moskva/Damask 26. marca (TASR) - Od začiatku uplatňovania režimu humanitárnych prímerí, ktoré od konca februára platí každý deň päť hodín, opustilo východnú Ghútu už vyše 113.000 ľudí. Agentúre Interfax to v pondelok oznámili v ruskom Centre pre zmierenie znepriatelených strán v Sýrii.



Zdroje v centre dodali, že ruská strana presídľuje civilistov do tých regiónov východnej Ghúty, ktoré sú oslobodené od protivládnych povstalcov.



Toto humanitárne prímerie nariadil ešte 26. februára ruský prezident Vladimir Putin. Začalo platiť o deň neskôr a opakuje sa každý deň od 09.00 do 14.00 h miestneho času.



Východná Ghúta je poslednou veľkou oblasťou pri Damasku, ktorú majú pod kontrolou povstalci. Od roku 2013 ju obliehajú sýrske sily podporované Ruskom a Iránom.



Agentúra Interfax v pondelok s odvolaním sa na ruské ministerstvo obrany dodala, že v nedeľu bolo z východnej Ghúty evakuovaných takmer 5500 osôb z radov príslušníkov povstaleckej Légie všetkých milosrdných (Fajlak ar-rahmán) a ich rodín.



Prepravili ich 81 autobusmi cez humanitárny koridor do provincie Idlib. Ich odsun sa uskutočnil v rámci dohody medzi ruským vojenským velením v Sýrii a veliteľmi samotnej povstaleckej formácie.