Vydavateľa iránskeho proreformného denníka prepustili z väzby

Teherán 29. apríla (TASR) - Vydavateľa najvýznamnejšieho periodika proreformného hnutia v Iráne prepustili v nedeľu na slobodu deň po tom, ako ho zatkli v súvislosti so zverejnením kritického článku. Mehdímu Rahmániánovi umožnili opustiť celu po zaplatení kaucie, informoval samotný denník Šark, ktorého oznámenie na sieti Twitter prevzala agentúra DPA.



Podľa predošlých správ Rahmániána odsúdili v Mašhade na severovýchode Iránu v súvislosti s článkom o údajnej prostitúcii v tomto meste, na čo musel ísť do väzenia, keďže požadovanú kauciu hneď nezaplatil. Tvrdenia v predmetnom článku napadlo viacero osôb na súde ako urážku žien, pričom prokuratúra vyzývala Rahmániána, aby ich dementoval a potrestal príslušnú spravodajkyňu, čo však vydavateľ odmietol.



Mašhad je známy ako posvätné mesto, kde sa nachádza okrem iného mauzóleum ôsmeho šiitského imáma Rezu. Zároveň je to bašta tvrdých konzervatívcov, ktorí sú kritickí voči reformistom. Vplyvní duchovní z Mašhadu pritom odmietajú aj umiernenú politiku súčasného iránskeho prezidenta Hasana Rúháního.