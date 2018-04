Vydavateľa proreformného denníka v Iráne zatkli pre kritický článok

M. Rahmániána odsúdili v meste Mašhad na severovýchode Iránu v súvislosti so zverejnením kritického článku a následne musel ísť do väzenia, keďže nemohol zaplatiť požadovanú kauciu.

Teherán 28. apríla (TASR) - Iránske orgány zatkli v sobotu vydavateľa denníka Šark, ktorý je najvýznamnejším periodikom tamojšieho proreformného hnutia. Informovala o tom iránska tlačová agentúra ISNA, ktorej údaje prevzala i nemecká DPA.



Mehdího Rahmániána podľa tohto zdroja odsúdili v meste Mašhad na severovýchode Iránu v súvislosti so zverejnením kritického článku a následne musel ísť do väzenia, keďže nemohol zaplatiť požadovanú kauciu. O tom, kde sa nachádza, nevedel údajne ani jeho advokát a nejasné bolo spočiatku i to, aký článok bol predmetom súdneho konania.



Agentúra AP však uviedla, že išlo o informáciu, podľa ktorej je jeden z obytných komplexov v Mašhade miestom prostitúcie. Toto tvrdenie nebolo v článku ničím podložené a viacero osôb ho napadlo na súde ako urážku žien.



Mašhad je známy ako posvätné mesto, kde sa nachádza okrem iného mauzóleum ôsmeho šiitského imáma Rezu. Zároveň je to bašta tvrdých konzervatívcov, ktorí sú kritickí voči reformistom. Vplyvní duchovní z Mašhadu pritom odmietajú aj umiernenú politiku súčasného iránskeho prezidenta Hasana Rúháního.