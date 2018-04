Vyhostení ruskí diplomati odišli z ČR, potvrdila ruská ambasáda

O koho konkrétne ide, sa podľa diplomatických zvyklostí nezverejňuje.

Praha 2. apríla (TASR) - Traja vyhostení členovia ruského diplomatického personálu odcestovali z Českej republiky v termíne. Českému ministerstvu zahraničných vecí to oficiálne potvrdila ruská ambasáda v Prahe, uviedla v pondelok hovorkyňa rezortu diplomacie Irena Valentová.



Česko vyhostilo Rusov v reakcii na útok nervovoparalytickou látkou na bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju v Británii, poznamenal spravodajský server Novinky.cz.



"Bolo dôležité dodržať termín 1. apríla, to sa stalo," uviedla Valentová. Zopakovala, že ministerstvo predpokladalo, že ruská strana diplomatické zvyklosti dodrží.



"V minulosti sa nikdy nestalo, že by niektorí neuposlúchli, keď sú označení za nežiaduce osoby," dodala.



Minister zahraničia ČR Martin Stropnický (ANO) informoval ruského veľvyslanca Alexandra Zmejevského o vypovedaní troch osôb 26. marca. Lehota, keď spoločne s rodinnými príslušníkmi museli títo ľudia opustiť Česko, vypršala v nedeľu. O koho konkrétne ide, sa podľa diplomatických zvyklostí nezverejňuje.



Bývalý agent ruskej vojenskej rozviedky a neskoršie spolupracovník britskej tajnej služby Skripaľ a jeho dcéra boli 4. marca v juhoanglickom meste Salisbury terčom útoku nervovoparalytickou látkou označovanou ako novičok. Británia tvrdí, že za útokom je s najväčšou pravdepodobnosťou Rusko, čo však Moskva odmieta.



Kvôli kauze Skripaľ vypovedali takmer tri desiatky krajín okolo 150 ruských diplomatov. U väčšiny štátov vrátane Česka reagovala Moskva recipročne a vypovedala rovnaký počet pracovníkov príslušných ambasád.



Traja českí diplomati majú lehotu na opustenie Ruska do 5. apríla. "V tejto chvíli sa pripravuje odchod a my, samozrejme, termín 5. apríla dodržíme," uzavrela Valentová.