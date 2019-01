Vyhostený migrant spôsobil chaos na milánskom letisku

Počas prerušenia prevádzky boli lety presmerované na milánske letisko Linate a do Turína.

Miláno 16. januára (TASR) - Prevádzku letiska Malpensa pri severotalianskej metropole Miláno ochromil v utorok večer na niekoľko hodín migrant z Egypta, ktorý mal byť deportovaný naspäť do vlasti.



Nemenovaný 30-ročný muž po nastúpení do lietadla, ktoré ho malo dopraviť najskôr do Dakaru v Senegale, vybehol cez otvorené dvere späť na letiskovú plochu a ušiel preč, informovala v stredu agentúra APA s odvolaním sa na vyhlásenie polície. Výsledkom bola chaotická situácia a uzavretie celého letiska.



Egypťana na úteku našli po niekoľkohodinovom pátraní v obci Samarate neďaleko letiska Malpensa. Podľa polície neutrpel žiadne zranenia a ešte v stredu mal byť deportovaný z Talianska.