Vyhostený Saakašvili vyzval na sankcie proti Porošenkovi

Haag 29. mája (TASR) - Vyhostený opozičný politik Michail Saakašvili vyzval európske krajiny, aby uvalili sankcie na ukrajinského prezidenta Petra Porošenka a jemu blízke osoby, pričom ich obvinil z porušovania ľudských práv.



Saakašvili v utorok na súde v Haagu povedal, že Porošenko porušil medzinárodné právo tým, že mu odňal ukrajinské občianstvo a vyhostil ho z krajiny, píše agentúra AP.



Ďalej uviedol, že sankcie by mali slúžiť ako nátlakový prostriedok, vďaka ktorému by mu Porošenko umožnil znovu sa vrátiť na Ukrajinu a obnovil mu občianstvo.



Saakašvili, niekdajší gruzínsky prezident a bývalý gubernátor Odeskej oblasti, prišiel o ukrajinské občianstvo vlani v lete. Saakašvili bol v tom čase v USA, odkiaľ sa mu na Ukrajinu podarilo vrátiť, a to pešo a za pomoci svojich prívržencov, ktorí mu doslova prerazili kordón na ukrajinskej hranici. Na jeseň a začiatkom zimy stál Saakašvili ako líder Hnutia nových síl na čele protestov proti súčasnej vláde a proti Porošenkovi. Saakašviliho potom ukrajinská pohraničná služba zadržala a vyhostila do Poľska. Ukrajinské úrady mu zakázali vstup na územie krajiny do roku 2021.