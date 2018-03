Durov: Vyhrážky tajnej služby FSB voči Telegramu nemajú želaný efekt

Aplikácia Telegram je veľmi obľúbená medzi mladými mužmi, ktorí sa pridali k islamistom v Sýrii, a bola používaná ako šifrovaný komunikačný nástroj medzi páchateľmi viacerých teroristických útokov.

Moskva 21. marca (TASR) - Vyhrážky ruskej tajnej služby FSB, že v prípade neposkytnutia kľúčov na dešifrovanie komunikácie v aplikácii Telegram k nej zablokuje prístup, nebudú mať želaný účinok. Pre rozhlasovú stanicu Echo Moskvy to uviedol zakladateľ služby Telegram, ruský podnikateľ Pavel Durov.



Dodal, že Telegram bude brániť slobodu a nedotknuteľnosť súkromia svojich používateľov, a to aj prostredníctvom súdov.



Durov takto reagoval na utorkové rozhodnutie Najvyššieho súdu, podľa ktorého ruské úrady majú právo nariadiť spoločnosti Telegram Messenger LLP, aby poskytla kľúč na dešifrovanie správ používateľov aplikácie Telegram.



V súlade s rozhodnutím súdu ruská Federálna služba pre dozor v oblasti telekomunikácií, informačných technológií a masmédií (Roskomnadzor) nariadila Telegramu, aby do 15 dní poskytol dešifrovacie kľúče.



Ak by Telegram túto požiadavku nesplnil, Roskomnadzor sa bude súdnou cestou domáhať zablokovania prístupu k tejto službe na území Ruska.



Ak by k zablokovaniu prístupu k Telegramu v Rusku skutočne došlo, aj tak zostane ešte veľa možností, ako toto opatrenie obísť, poznamenal pre Echo Moskvy odborník na počítačovú bezpečnosť Alexandr Litrejev. Ako príklad uviedol Irán, kde je táto aplikácia tiež zablokovaná, ale používateľom sa darí cenzúru obchádzať.



Aplikácia Telegram je veľmi obľúbená medzi mladými mužmi, ktorí sa pridali k islamistom v Sýrii, a bola používaná ako šifrovaný komunikačný nástroj medzi páchateľmi viacerých teroristických útokov.



Viaceré krajiny tvrdia, že aplikáciu Telegram islamisti využívajú aj na šírenie svojej propagandy, verbovanie a kontrolu nad mladými dobrovoľníkmi ochotnými podnikať v mene džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) teroristické útoky.