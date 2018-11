Vyjednávač EÚ pre brexit:Na uzavretí dohody musíme pracovať oveľa viac

Británia vystupuje z EÚ na budúci rok 29. marca, ale dohodu medzi týmito dvoma stranami treba zabezpečiť v najbližších týždňoch, aby sa ponechal parlamentom dostatok času na jej schválenie.

Helsinki 8. novembra (TASR) - Vyjednávač Európskej únie pre brexit Michel Barnier vo štvrtok v Helsinkách povedal, že v rozhovoroch o odchode Spojeného kráľovstva z EÚ treba ešte premostiť určité názorové rozdiely, pričom čas na zabezpečenie dohody sa míňa.



Barnier pre tlačovú agentúru AP povedal, že na dosiahnutí dohody "musíme pracovať oveľa viac".



Hlavnou prekážkou v rozhovoroch sú nezhody v názore, ako zaručiť plynulý tok tovaru cez hranicu medzi Írskou republikou a Severným Írskom.



Írska republika totiž patrí do EÚ a Severné Írsko ako súčasť Spojeného kráľovstva z Únie odchádza.



Barnier odmietol povedať, či sa urobil dostatočný pokrok v rokovaniach o dohode na to, aby bol tento mesiac zvolaný summit EÚ o brexite.



Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker vyhlásil, že britská premiérka Theresa Mayová "je, tak ako my, rozhodnutá dospieť k dohode a my tú dohodu budeme mať".



Barnier je vo fínskych Helsinkách, kde sa vo štvrtok končí dvojdňový zjazd Európskej ľudovej strany (EĽS/EPP). Rozhoduje sa na ňom o lídrovi straníckej kandidátky vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019, teda zároveň aj o kandidátovi na post predsedu budúcej Európskej komisie.