Vyjednávači CDU/CSU koordinovali postup pri rokovaniach s SPD

Vzhľadom na fakt, že sa SPD chce najskôr interne poradiť o postupe pri rozhovoroch, ráta sa s tým, že oficiálne sa koaličné rokovania nezačnú skôr ako v piatok.

Berlín 23. januára (TASR) - Vyjednávači nemeckých strán únie CDU/CSU v utorok koordinovali svoj postoj pri blížiacich sa koaličných rokovaniach so sociálnymi demokratmi z SPD. Súčasne im vyslali signál o pripravenosti na kompromisy v nimi preferovaných otázkach.



Vzhľadom na fakt, že sa SPD chce najskôr interne poradiť o postupe pri rozhovoroch, ako o tom v pondelok informoval predseda strany Martin Schulz, ráta sa s tým, že oficiálne sa koaličné rokovania nezačnú skôr ako v piatok.



Sociálni demokrati budú totiž interne hovoriť o ďalšom postupe vo štvrtok.



Z Kresťanskodemokratickej únie (CDU) i Kresťanskosociálnej únie (CSU) sa preto objavili v utorok hlasy o obavách, že by sa rokovania nemuseli skončiť pred karnevalovým víkendom, čo by spochybnilo vytvorenie novej spolkovej vlády do veľkonočných sviatkov.