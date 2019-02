V Jemene sa dohodli na výmene tiel padlých

Vyjednávači taktiež oznámili, že dosiahli pokrok v oblasti výmeny zajatcov. Túto záležitosť budú teraz prerokúvať so svojím vedením.

Ammán 8. februára (TASR) - Vyjednávači znepriatelených strán ozbrojeného konfliktu v Jemene v piatok oznámili, že sa dohodli na výmene tiel padlých, informovala agentúra AP.



Zástupcovia jemenskej medzinárodne uznanej vlády a Iránom podporovaných šiitských povstalcov uviedli, že každá strana odovzdá viac ako 1000 tiel v troch etapách. V prvej etape pôjde o telá z márnic.



Strany dospeli k dohode po štyroch dňoch rozhovorov v Jordánsku v rámci úsilia o implementáciu dohôd, ktoré sa v zásade dosiahli vlani v decembri.



Vyjednávači taktiež oznámili, že dosiahli pokrok v oblasti výmeny zajatcov. Túto záležitosť budú teraz prerokúvať so svojím vedením.



Dohoda o výmene väzňov sa pozastavila, pretože každá strana sa usiluje o prepustenie väčšieho počtu väzňov, než druhá strana, ako tvrdí, zadržiava.



Občianska vojna v Jemene sa začala v roku 2014, keď šiitskí povstalci známi ako húsíovia dobyli hlavné mesto Saná. V marci 2015 sa do vojny zapojila medzinárodná koalícia pod vedením Saudskej Arábie, ktorá bojuje za to, aby sa legitímna jemenská vláda opäť dostala k moci.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odhaduje, že ozbrojený konflikt v jednej z najchudobnejších krajín sveta si vyžiadal životy približne 10.000 ľudí a uviedol Jemen na pokraj hladomoru. Ľudskoprávne organizácie varujú, že toto číslo môže byť omnoho vyššie.