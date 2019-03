Nórska výletná loď po vážnych problémoch doplávala do prístavu

Životy pasažierov, ktorí na palube ostali, podľa záchranárov ohrozené neboli.

Oslo 24. marca (TASR) - V nedeľu popoludní sa úspešne skončila dramatická operácia na záchranu výletnej lode Viking Sky, ktorá sa v sobotu za nepriaznivého počasia dostala do problémov západne od nórskeho pobrežia. Loď po vyše 24 hodinách doplávala v sprievode remorkérov okolo 16.15 h SEČ do prístavu Molde, informovala agentúra AFP.



Loď Viking Sky smerujúca z mesta Tromsö do Stavangeru sa v sobotu popoludní dostala do problémov v oblasti Möre og Romsdal, keď sa jej za nepriaznivého počasia zlyhali všetky štyri motory. Loď more voľne unášalo smerom k pevnine a jej posádka vyslala núdzový signál.



Lodi sa neskôr podľa záchranárov i polície podarilo opätovne naštartovať jeden z motorov. Nachádzala sa pritom asi dva kilometre od pevniny vo vodách, ktoré sú pre množstvo ostrovčekov a podmorských útesov považované za nebezpečné.



Po spustení rozsiahlej záchrannej akcie sa pomocou piatich vrtuľníkov podarilo do nedeľného poludnia evakuovať z lode 479 z celkových 1373 ľudí na palube, informovala agentúra DPA s odvolaním sa na vlastníka lode, nórsku spoločnosť Viking Ocean Cruises.



Životy pasažierov, ktorí na palube ostali, podľa záchranárov ohrozené neboli.



Celkovo 17 ľudí bolo podľa nórskej polície prevezených do nemocnice. O evakuovaných sa starali aj dobrovoľníci z Nórskeho Červeného kríža, podľa ktorých mala väčšina zranených podliatiny, zlomeniny a rezné rany, ktoré utrpeli v dôsledku silného vlnobitia. Jeden z nich má vyše 90 rokov. Dvaja ďalší sú sedemdesiatnici, ktorí utrpeli vážne zlomeniny.



V nedeľu sa lodi podarilo naštartovať tri zo štyroch motorov, a aj s pomocou dvoch vlečných remorkérov sa presúvala do prístavu Molde vzdialeného približne 500 kilometrov severozápadne od nórskej metropoly Oslo.



Na palube Viking Sky vyrobenej v roku 2017 sa viezli najmä britskí a americkí občania, ktorí boli od 14. marca na 12-dňovom výlete po západonórskom pobreží. Loď sa mala 27. marca vydať na ďalšiu plavbu, ktorú však medzičasom zrušili.