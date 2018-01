Výnimočný stav v Egypte bude platiť ďalšie tri mesiace

Egyptský prezident Sísí vyhlásil výnimočný stav vlani v apríli po dvoch bombových útokoch na kostoly koptských kresťanov, pri ktorých zahynulo najmenej 46 ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia.

Káhira 2. januára (TASR) - Egypt predĺži o ďalšie tri mesiace platnosť výnimočného stavu, čo pomôže zastaviť "hrozby a financovanie terorizmu", napísala v utorok agentúra Reuters.



Toto nariadenie vydal egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí a do platnosti vstúpi 13. januára.



Sísí vyhlásil výnimočný stav vlani v apríli po dvoch bombových útokoch na kostoly koptských kresťanov, pri ktorých zahynulo najmenej 46 ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia. K obom útokom sa neskôr prihlásili militanti zo sinajskej odnože extrémistickej organizácie Islamský štát (IS). Opatrenie v krajine predĺžili minulý rok v júli a následne v októbri.



Najnovšie predĺženie výnimočného stavu v Egypte oprávňuje bezpečnostné sily, aby "prijímali (opatrenia) potrebné na to, aby čelili hrozbám a financovaniu terorizmu a zaistili bezpečnosť v krajine," uviedla egyptská agentúra MENA.